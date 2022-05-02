中歐班列 帶動中歐經貿飛躍

波蘭和匈牙利是中歐班列進入歐盟的重要門戶。近年來，在兩個邊境小鎮馬拉舍維奇和扎霍尼的見證下，中歐班列作為「一帶一路」互聯互通重要載體，維護著國際產業鏈和供應鏈的穩定通暢，也鑄就了沿線國家互利共贏的橋梁紐帶。

新華社報導，波蘭地處歐洲東西交會處，多條國際鐵路線穿行其中。從19世紀起，馬拉舍維奇因處於鐵路沿線而逐步發展成波蘭最大的鐵路轉運港。主營中歐運輸服務的波蘭瑞亞物流公司近來正著手在馬拉舍維奇開設辦公室，旨在承接中歐班列相關業務。

「馬拉舍維奇從一開始就是中歐班列最重要的過境點，波蘭正在投資改造和興建相關基礎設施，鞏固和發展其在中歐鐵路運輸中的關鍵角色。」瑞亞物流公司總經理莫偉傑（帕維爾·莫斯卡拉）日前表示。

儘管受疫情影響，中歐班列2021年全年開行1.5萬列、發送貨物146萬標箱，同比分別增長22%和29%。

持續高速發展導致入歐北線不時出現擁堵，提升南線作用成為中歐班列未來重點發展方向之一。位於匈牙利東北部的扎霍尼地理位置優越，100公里半徑內可抵達5個國家，是中歐班列南線進入歐盟的重要口岸。

匈牙利MAV-REC鐵路工程有限公司總經理喬莫什·諾貝特親歷了扎霍尼的發展變化。「2017年7月，來自中國的第一列集裝箱班列抵達扎霍尼。」「與2017年僅處理50個集裝箱相比，2021年我們成功處理了7000個集裝箱的轉運。」

中歐班列的發展歷程是中歐經貿合作不斷深化的縮影。2021年，中歐貨物貿易額創歷史新高；今年前兩個月，中國大陸與歐盟貿易總值為8746.4億元人民幣，增長12.4%，占大陸外貿總值的14.1%，歐盟反超東協，重新成為中國大陸第一大貿易夥伴。