大陸工信部：引導電訊企業超前部署5G基地台建設

據大陸央視新聞，大陸工信部副部長辛國斌表示，將全力以赴擴大內需，包括擴大投資，加快實施製造業「十四五」規劃重大工程和項目，支持重點領域實施節能降碳重大技術改造，引導基礎電訊企業適度超前部署5G基地台建設，擴大5G應用。

他續稱，建立重點產業鏈供應鏈重點保障企業「白名單」，優先保障白名單企業復工復產、物流運輸和配套企業協同復產，搭建汽車、集通電路、醫療物資等重點產業鏈供應鏈的協調平台，聚焦長三角、珠三角等重點區域，保障上下游企業協同生產；同時，要擴展消費，充分挖掘汽車消費、訊息消費、綠色消費潛力。

至於對中小企業的紓困解難，辛國斌強調，要確保應減的減到位、該免的免到位、能緩的緩到位。

他表示，中小企業量大面廣，為進一步幫助中小企業紓困解難，工信部堅持政策和服務兩手抓。

一方面，確保已推出政策落實到位，完善「中小企助查」APP等政策服務數位化平台，組織各級中小企業公共服務平台進企業、進園區、進集群，開展政策解讀和宣傳工作；另一方面，組織開展中小企業服務月活動，聚焦中小企業創業創新、數位化轉型、管理提升、市場開拓等方面的弱項，著力提供精準服務。接下來還將全力以赴擴大內需，深度激發增長潛力。