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疫情重傷 大陸國鐵集團第一季大虧2千億台幣

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
受疫情影響，大陸高鐵獲利損失慘重，第一季大陸國鐵集團大虧二千億台幣。圖為即將開通的濟鄭高鐵濮鄭段列車正在試運行。（新華社）
受疫情影響，大陸高鐵獲利損失慘重，第一季大陸國鐵集團大虧二千億台幣。圖為即將開通的濟鄭高鐵濮鄭段列車正在試運行。（新華社）

大陸今年以來四處散發的疫情嚴重衝擊到經濟，大陸國家鐵路集團公司公布今年第一季財報虧損高達460億人民幣（約兩千億台幣）。

界面新聞報導，據國鐵集團財報顯示，2022年一季度，國鐵集團營業收入為2300.87億元，淨利潤為-460.85億元，虧損比去年同期擴大了12.92%。去年一季度，其虧損額為408.11億元。

2021年全年，國鐵集團實現收入11313億元，同比增加646億元，增長6.1%；淨利潤虧損498.5億元，同比減虧56億元。

以過往最賺錢的京滬高鐵線來看，第一季營收56.79億元，同比下降1.13%；淨利潤2.2億元，同比下降31.57%。但這還沒反映出上海自三月底以來因封城導致嚴重的旅客流失，估計第二季才會顯示出來。

另一個重要幹線，廣深鐵路第一季營收49.99億元，同比增長13.25%，但是淨利潤為虧損3.98億元，虧損額同比擴大了326%。

京滬高鐵，第一季度鐵路客流同比減少了14.2%。今年的五一小長假，鐵路客運量大幅減少。國鐵集團預計，五一假期鐵路運輸將發送旅客3200萬人次，相比去年下降七成多。

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