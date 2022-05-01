廣州市全域推動數位人民幣試點

大陸廣州市全域推動數位人民幣試點，分三階段加快推動26類應用場景在廣州落地。這是大陸一線城市首個全域施實數位人民幣的城市。

據《廣州日報》，廣州市數位人民幣試點動員部署會議暨體驗推廣活動啟動儀式於29日舉行。

廣東省地方金融監督管理局負責官員稱，廣州數位人民幣試點是國家賦予廣東省的又一項重大金融改革任務，是廣州促進區域資金流動和實現商貿消費轉型發展的新抓手，對於推進「雙城聯動」和粵港澳大灣區經濟一體化意義重大。

近日，廣州市人民政府、中國人民銀行廣州分行聯合印發《廣州市推動數位人民幣試點工作實施方案》，明確將分三個階段加快推動26類數位人民幣應用場景落地，推動數位人民幣在食、住、行、遊、購、娛、醫等七類民生領域的應用，逐步實現數位人民幣在專業市場、政務服務、財政支付等11類領域的應用以及物聯網、預付款、工程款等八類創新應用場景。

下一步，廣州市將以數位人民幣試點為契機，推動廣州金融科技和數位金融創新發展，探索數字人民幣與廣州數位經濟產業的融合運用，研究推出數位人民幣等領域的扶持政策，適時發放數位人民幣消費券。通過市區聯動、以點帶面的方式，全域推動數位人民幣試點工作。