學者頻頻控告侵權 「知網」求饒：賠不起5300億元

大陸學術資料庫「知網」風波持續延燒，對於湖北作家陳應松起訴侵權，知網表示，如果全按照字數賠款，需要人民幣1,200億元（約合台幣5,347億元），知網沒有那麼多營利可支付。

據微信公眾號「新智元」消息，湖北作家陳應松向法院控告知網侵權，要求按照每一千字人民幣1,500元（約合台幣6,685元）賠償，但是知網稱做不到，因為全部作品要賠償的話要人民幣1,200億元（約合台幣5,347億元），「知網沒有那麼高的盈利」。

陳應松此前表示，發現自己的300多篇文章都被「中國知網」收錄，大部分都沒有經過他的同意，而且部分文章的下載次數超過百次，給知網帶來巨大盈利，比如2005年的《太平狗》一文，被下載342次、引用46次，現在知網已經刪除此文。

報導稱，3月21日開庭時，陳應松的律師提出了上述索賠額度，當天審理的是陳應松7篇文章侵權案，這7篇文章大概2.6萬字、索賠人民幣3.9萬元（約合台幣17.4萬元）。律師稱，因為作家知名度高，按照大陸官方設定的基本稿酬千字人民幣300元（約合台幣1337元）算綜合主觀惡性、侵權時間長、影響大等，才上述提出1,500元的標準。

但是《中國學術期刊（光碟版）》電子雜誌社有限公司（「中國知網」的運營方）的律師表示，這個賠償要求太高，因為知網侵權的這些作品是「基於歷史原因」，知網之前是做期刊數位化工作的，形成了長期穩定合作，延續至今，那個時期沒有相關規定、而且作者之前知道也沒有提出刪除要求，「這應當認定為默許」。

知網律師還指出，目前知網在資料庫中的作品，如果按照陳應松的索賠標準，根本賠不起，即便按照之前此前中南財經政法大學退休教授趙德馨每千字人民幣200元（約合台幣891元）的標準，知網也無法承擔這樣的索賠。

另外據「中國青年報」報導，山東省女作家唐效英於2021年委託山東耕清讀雨律師事務所律師，控告「知網」侵害資訊網路傳播權，沂源縣法院近期一審判決被告「知網」須賠償人民幣22,800元。但對於一審結果，「知網」不服，目前正在上訴，二審開庭時間還沒有確定。