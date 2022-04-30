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直播健身操爆紅 劉畊宏、劉畊宏女孩商標被多家陸企搶註

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
前「咻比都華」成員歌手劉畊宏（左）走紅大陸網路，吸引眾多被稱為「劉畊宏女孩」的粉絲。（抖音截圖）
前「咻比都華」成員歌手劉畊宏（左）走紅大陸網路，吸引眾多被稱為「劉畊宏女孩」的粉絲。（抖音截圖）

近日，因直播燃脂健身操，前「咻比都華」成員歌手劉畊宏走紅大陸網路，吸引眾多被稱為「劉畊宏女孩」的粉絲。十天吸引粉絲四千萬人，不過，在劉畊宏走紅的同時，「劉畊宏」、「劉畊宏女孩」相關商標也引起多方搶註。

據九派新聞，僅在抖音，劉畊宏粉絲就已突破5700萬，最多時候，同時有400萬人在線觀看其直播。

律師認為，劉畊宏可以認為在中國大陸享有一定的知名度和影響力，上述行為可以認定為惡意搶註商標。

企查查APP顯示，「劉畊宏」商標至少被兩家公司搶註。一家名為天賦星球（香港）有限公司，其註冊6個「劉畊宏」商標，另一家名為福安市翔博科技有限公司。均顯示在申請註冊中。

除以「劉畊宏」名字作為註冊商標外，有公司還以「劉畊宏女孩」作為商標註冊申請。企查查APP顯示，該公司名為廣西伍豪網絡科技有限公司，成立於2021年12月，所屬行業為軟件和信息技術服務業。

該公司於2022年4月25日申請註冊「劉畊宏女孩」作為商標，國際分類為日化用品。企查查APP顯示，目前該商標在註冊申請中。

4月30日，該公司相關負責人稱，註冊該商標是抱著試一試的心態，「這個肯定註冊不成功的，我只是走個流程玩一下，萬一註冊成功那最好，註冊不成就算了。」他還稱，一旦註冊成功，「好的商標能賣十幾二十萬。」

直播 劉畊宏

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