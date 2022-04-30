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不敵殘酷疫情！「孔雀公主」楊麗萍解散「雲南映象」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
楊麗萍近日宣布《雲南映象》團隊解散。（取自「舞林秘籍」公眾號）
楊麗萍近日宣布《雲南映象》團隊解散。（取自「舞林秘籍」公眾號）

敵不過疫情，大陸知名舞蹈家、「孔雀公主」—楊麗萍近期在「舞林秘籍」微信公眾號「美的自述」一文中的受訪視頻中，「含淚」宣布19年映演7,000多場的作品《雲南映象》團隊解散。

楊麗萍表示，這是繼2003年遭遇SARS疫情後，《雲南映象》第二次解散演出團隊。她在受訪視頻提到，《雲南映象》在2003年首演時就遇到了SARS。「首演大幕拉開的那天，台下沒有一個觀眾，所以我們只好被迫解散了團隊，孩子們又回到了自己的村子里。」、「19年過去了，我萬萬沒想到的是，因為疫情，讓我們又一次失去了舞台。」

楊麗萍語帶哽咽說，「我知道，很多人比我們更艱難，他們失去的更多，甚至有的人失去了生命。這次的疫情真的是太殘酷了，太殘酷了，沒有了舞台，我們真的沒有辦法繼續生存下去了，所以，我們又一次解散了團隊。其實我不是一個害怕困難的人，只是看著他們離去的背影，我真的很難過，很難過。」

據了解，大型原生態歌舞集《雲南映象》是由楊麗萍出任藝術總監和總編導打造的作品，據陸媒《每日經濟新聞》報導，70%的演員來自雲南各地，甚至田間地頭的本土少數民族演員。該作品再現雲南濃郁的民族風情，是具有傳統之美，又有現代之力的舞台精品。

不過，楊麗萍先前也取得了雲南政府的紓困補助金。據每日經濟新聞消息，雲南省文化和旅遊廳19日發布《雲南省文化和旅遊廳關於旅遊演藝企業擬紓困補助名單的公示》，經企業申報、州（市）審查、省級審核，共有20家企業擬獲補助人民幣1,050萬元。其中楊麗萍所屬兩家企業在列，包括雲南楊麗萍文化傳播股份有限公司、大理楊麗萍文化傳播有限公司等。

疫情 SARS

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