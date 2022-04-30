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駁斥英媒說法 陸駐英大使：一個中國原則已是國際共識

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
外交部長吳釗燮（中）此前舉行「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，見證台灣人民對烏克蘭的支持之外，也要展現台灣與理念相近夥伴，共同協助烏克蘭的決心。記者曾吉松／攝影
外交部長吳釗燮（中）此前舉行「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」，見證台灣人民對烏克蘭的支持之外，也要展現台灣與理念相近夥伴，共同協助烏克蘭的決心。記者曾吉松／攝影

近期國際輿論多有將烏克蘭局勢與台灣相提並論的說法，例如英媒《經濟學人》（The Economist）近日就刊登文章〈台灣如何阻止大陸武攻〉（How to deter china from attacking Taiwan）一文。對此，據大陸駐英使館官網消息，大陸駐英國大使館發言人29日批駁，台灣問題屬於中國大陸內政問題，且一個中國原則，早已成為國際社會普遍共識。

發言人表示，該文將烏克蘭與台灣問題相提並論，煽動台灣增加軍事預算、提升防務能力，以抵禦大陸「入侵」，甚至鼓吹美國應升級與台政治軍事聯繫，為台供應武器。上述是嚴重錯誤的行為，中方堅決反對並予以強烈譴責。

發言人強調，台灣問題屬於中國內政，與烏克蘭問題性質完全不同。「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則，早已成為國際社會普遍共識。」

此前，大陸駐英國大使鄭澤光27日在倫敦出席英國工商金融界團體舉辦的晚宴發表題為《堅持對話合作，反對分裂對抗》的公開演講時也提到，把烏克蘭問題與台灣問題相提並論完全錯誤，他強調台灣問題純屬中國內政，世界上只有一個中國，而台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國是中國唯一合法政府，此一個中國原則已成為國際社會普遍共識。他表示，絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

《經濟學人》這篇文章表示，俄烏戰爭讓國際社會知道專制大國對民主小國的威脅，並指出台灣應從烏克蘭經驗學習，及早準備，文章並建議最好的策略是強化台灣的自我防衛能力。

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