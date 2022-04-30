上海第二批復工企業「白名單」 華為及多家物流業入列

在制定第一批復工復產「白名單」十餘天後，上海再公布第二批復工復產企業「白名單」。上海市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，在總結完善前期工作的基礎上，按照聚焦重點、有序推進的原則，上海持續保障汽車、集成電路、生物醫藥、化工新材料等重點產業鏈的恢復，並於近日推出第二批1,188家「白名單」企業。

《財新網》報導，上海是在4月28日正式下發第二批復工復產企業「白名單」。這次「白名單」以分區形式下發，由上海市各區點對點通知企業，包括：華為、紫光展銳、圓通速遞、中通快遞、陶氏化學、松下電器、百濟神州、和記黃埔醫藥等中外企業。

其中，浦東新區的「白名單」企業共有342家，與第一批類似，當中包括大量汽車及汽車產業鏈類企業。半導體業也是第二批「白名單」的重點，紫光長存（上海）集成電路有限公司、華大半導體、高通企業管理（上海）有限公司均上榜。

早前宣布將暫時關閉上海「全球配送中心」的美國汽車晶片企業安森美半導體（ON Semiconductor）也名列其中。

《財新網》指出，物流企業是上海第二批復工名單的亮點。在浦東，中外運保稅物流、東芝物流、日通日電物流、上汽集團旗下的安吉天地物流科技有限公司上海分公司等均被允許復工。

上海市青浦區消費者權益保護委員會日前也宣布，多家快遞物流公司已被納入青浦區第二批復工復產「白名單」，包括：申通快遞、順豐快運、德邦物流、極兔速遞、圓通速遞、中通快遞、韻達貨運等。

張宏韜在30日上午的疫情防控記者會上表示，上海將以龍頭企業為牽引，「以點帶鏈」，帶動產業鏈、供應鏈上下游逐步實現協同復工。

他指出，首批「白名單」企業復工率已超過80%，上汽集團各整車廠和特斯拉都穩定實現整車批量下線；中芯國際、華虹集團產能利用率持續保持在90%以上，有力帶動了相關配套企業復工復產。

張宏韜稱，上海後續將結合最新疫情防控和復工復產形勢，修訂完善「工業企業復工復產疫情防控指引」，同時有序推動人員返崗，以及緩解物流運輸問題。

他強調，下一步，上海市區兩級政府有關部門將繼續支持和幫助企業，在人員返崗和輪換、核酸檢測、防疫和生活物資儲備等方面做好服務工作，為更多企業復工復產創造條件。