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金圓統一證券 支持台港澳客戶27項線上業務辦理

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸首家也是唯一一家兩岸合資證券公司「金圓統一證券」，推出台港澳個人客戶網上業務辦理，全面支持27項線上業務辦理功能，圖為金圓統一證券企業標識。金圓統一證券官網
大陸首家也是唯一一家兩岸合資證券公司「金圓統一證券」，推出台港澳個人客戶網上業務辦理，全面支持27項線上業務辦理功能，圖為金圓統一證券企業標識。金圓統一證券官網

大陸首家也是唯一一家兩岸合資證券公司「金圓統一證券」，推出台港澳個人客戶網上業務辦理，全面支持27項線上業務辦理功能。

廈門衛視報導，廈門台青金于峰打開金圓統一同花順版手機APP，點擊首頁、業務辦理、身分證件更新介面，把拍攝好的台胞證和輔助證件上傳，幾分鐘就完成證件更新。

金于峰指出，台胞證每次就是五年一簽，尤其是在疫情之下，經常沒有辦法往返兩岸，要到現場櫃檯辦理的話會非常不方便，現在透過APP上面，可以自己上傳證件，就可以立即更新，這點特別便利。

目前，金圓統一同花順版手機APP已全面支持包括身分證件更新、資料修改、密碼重置在內的27項台港澳客戶線上業務辦理功能，過去需要到櫃檯辦理的部分業務，現在台港澳個人客戶在手機上點一點，只要幾分鐘就可以完成。

金圓統一證券首席資訊官鐘恒亮表示，隨著證券市場技術不斷提升，在中登公司提出台港澳客戶身分線上核實的服務介面以後，就可以透過線上對台港澳客戶身分進行識別的服務，客戶就不需要親自到現場。

去年9月，金圓統一證券在全大陸率先上線台港澳個人客戶線上開戶以來，台港澳開戶客戶數量增長13.5倍，如今推出的台港澳個人客戶網上業務辦理，進一步提升了台港澳客戶的辦理體驗。

鐘恒亮指出，公司一直以來就以服務兩岸金融，作為業務的特色、突破口，包括從去年實現臺胞線上開戶，到今年臺胞業務辦理、線上化，一系列的步驟始終圍繞實現推動臺胞客戶和大陸居民客戶，同等待遇的宗旨來去做，今後隨著更多技術手段的應用，也會進一步深化這方面的創新。

台胞證 身分證 廈門

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