上海第二批復工白名單 台資環旭電子等入列

在第一批復工白名單發布十多天後，上海經信委29日正式公布第二批復工白名單，其中位在浦東區的環旭電子、金山區的元祖食品和85度C入列。

這次第二批復工白名單，數量比第一批更多，主要覆蓋了積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點領域。

通知以分區形式下發，由上海市各區點對點通知企業，按照本區復工複產工作流程，進一步下沉服務，跟蹤白名單企業的復工復產情況，告知「復工證」、全國統一式樣「重點物資運輸車輛通行證」，協調解決復工復產過程中的重點難點堵點等政策。

通知要求，各區對白名單企業在復工復產過程中遇到的員工返崗、防疫物資保障、核酸檢測、企業融資等各類訴求，應統籌協調、答覆解決，並支援符合疫情防控條件的其他工業企業復工復產。