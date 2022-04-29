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上海第二批復工白名單 台資環旭電子等入列
在第一批復工白名單發布十多天後，上海經信委29日正式公布第二批復工白名單，其中位在浦東區的環旭電子、金山區的元祖食品和85度C入列。
這次第二批復工白名單，數量比第一批更多，主要覆蓋了積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點領域。
通知以分區形式下發，由上海市各區點對點通知企業，按照本區復工複產工作流程，進一步下沉服務，跟蹤白名單企業的復工復產情況，告知「復工證」、全國統一式樣「重點物資運輸車輛通行證」，協調解決復工復產過程中的重點難點堵點等政策。
通知要求，各區對白名單企業在復工復產過程中遇到的員工返崗、防疫物資保障、核酸檢測、企業融資等各類訴求，應統籌協調、答覆解決，並支援符合疫情防控條件的其他工業企業復工復產。
第一財經日報報導，上海作為工業重鎮，本輪疫情對上海的工業經濟運行造成較大影響。官方資料顯示，上海全市工業經濟運行3月產值與上年相比下降7.5%，第1季全市規上工業總產值增長僅4.8%。
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