薇婭被重罰後 馬雲發起的私募資本等紛紛切割撤出

大陸「直播帶貨女王」薇婭因偷逃稅被重罰後，最近，薇婭夫婦關聯公司謙尋（杭州）控股有限責任公司發生工商變更，阿里創辦人馬雲發起的雲鋒基金及君駿德投資紛紛與之切割，退出謙尋股東行列。

據大陸自媒體「三言財經」報導，天眼查顯示，27日，海南雲鋒拓海基金中心（有限合夥）與蘇州君駿德股權投資合夥企業（有限合夥）退出股東行列，其中，蘇州君駿德股權投資於2020年5月25日入股謙尋，雲鋒基金於去年4月9日入股謙尋。

此外，微博動漫董事李娜和君聯資本董事總經理邵振興於4月27日退出謙尋董事職位。

據了解，雲鋒基金是由馬雲與虞鋒等中國大陸企業家和行業領袖發起設立的私募基金，而君駿德投資是大陸科技企業聯想旗下君聯資本關聯投資公司。

大陸自媒體「創業最前線」報導，薇婭在去年12月20日被曝因偷逃稅款遭到大陸政府處罰，2019年至2020年，薇婭偷逃稅款人民幣6.43億元，還有其他少繳稅款人民幣0.6億元，最終被追繳和處罰共人民幣13.41億元（約新台幣60.35億元）。薇婭的名望也隨之跌落谷底。在被重罰的隔日，薇婭在多個平台上的帳號被封禁。

今年2月中旬，曾有傳聞指出薇婭將在3月復出直播，當時，一個名為「蜜蜂驚喜社」的大陸直播間開始直播帶貨，該直播間的6位主播中，有5位曾在薇婭直播間擔任助播和模特兒。