錄取後要存4,500萬？內蒙古一銀行疑要求應徵者存鉅款
大陸內蒙古林西農商行近日一則徵才公告引起熱議，公告顯示，已確定任用五名資源型人才，要求五名人員應在10天內，在該行開立存款帳戶，存入不低於人民幣1,000萬元（約新台幣4,500萬元）存款。對此，內蒙古林西農商行回應稱，這是去讓他們招攬客人儲蓄，並非本人存人民幣1,000萬元。
證券時報報導，公告指出，根據「內蒙古林西農村商業銀行股份有限公司引進資源型人才工作方案」，現已完成引進資源型人才徵才考試，確定五名人員入選資源型人才。
值得注意的是，目前該行的微信公眾號已搜尋不到上述公告。
中國基金報報導，對此，內蒙古林西農商行對此回應，此次招聘的是行銷型人才，是讓他們招攬客人儲蓄存款，並非要他們本人存人民幣1,000萬元，報名這次考試的人都知道入職前要招攬儲蓄人民幣1,000萬元。
據了解，今年3月1日，內蒙古林西農商行曾在微信公眾號發布一篇「資源型人才引進公告」，公告顯示，為適應內蒙古林西農商行業務發展需要，改善人才結構、擴充資源型人才力量，持續提高服務水準和綜合競爭力，推動各項事業穩健發展，現面向社會公開引進資源型人才。
對此，有業界人士表示，不少地方農村金融機構都採取過類似的徵才手段，主要目的是為了拉存款，甚至有銀行為自帶資源的員工大開方便之門，其中有些人連從業資格證都沒有，存在一定合規風險。
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