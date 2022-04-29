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未走出美國制裁打擊 華為第1季營收年減13.9%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
2019年7月，深圳寶安機場的華為企業標誌。路透
2019年7月，深圳寶安機場的華為企業標誌。路透

華為28日發布2022年第1季財報，受美國制裁打擊引起的晶片短缺，造成消費者業務貢獻大減影響，銷售收入人民幣1,310億元，年減13.9%，淨利潤率為4.3%。據此計算，華為第1季淨利潤約在人民幣56.3億元，年減66.5%。

界面新聞報導，華為輪值董事長胡厚崑表示，華為整體經營結果符合預期，消費者業務受到較大影響，ICT基礎設施業務實現穩定增長。此外，公司在研發上加大投入，以保持持續創新的能力，為客戶創造價值。

淨利潤大幅下滑，也有華為去年同期淨利潤高漲的因素。去年第1季，華為的淨利潤率為11.2%。公司在當時解釋，這主要得益於公司改善經營品質，持續提升管理效率，並受益於收到一筆6億美元的專利許可費。此外，出售榮耀的收入對利潤數字同樣有助益。

受制裁引起的晶片短缺影響，曾經為華為消費者業務貢獻大量營收的手機業務遇困。Canalys的2022年第1季全球智慧手機出貨量數據顯示，第1季出貨量位於前五的品牌分別是三星、蘋果，小米、OPPO和vivo，華為則被列入「其他（Others）」。

對於手機的產能問題，華為終端業務CEO余承東日前微博上表示，去年供應的確緊張，但今年手機產能已經在逐步恢復。今年，消費者買華為手機可能會變得更加容易。不過從目前來看，核心的晶片問題仍未有有效解決方案。

為了紓困，華為正在為消費者業務尋找新的生存路徑。就在本月，華為「消費者業務」更名為華為「終端業務」，覆蓋消費產品和商用產品兩大領域，消費產品繼續聚焦服務大眾消費者，商用產品則專注於服務政府及企業客戶。

與此同時，華為企業業務也被推至更重要的位置。截至目前，華為成立了「十五大軍團」，覆蓋煤礦、智慧公路、海關和港口、智慧太陽能、數據中心能源等行業。華為總裁任正非表示，要成立更具效率的to B團隊，為公司「多打糧食」。

2019年，美國將華為列入出口黑名單，禁止使用源自美國的關鍵技術，導致華為難以取得晶片與採購關鍵零組件。

華為

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