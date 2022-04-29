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調控放開第一槍 天津10月起停止限價商品住房銷售

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸天津將於10月起停止限價商品住房銷售。新華社
大陸天津將於10月起停止限價商品住房銷售。新華社

天津將於10月起停止限價商品住房銷售，是目前已知唯一放開調控的城市。天津市住建委日前擬定政策，明確自7月1日起，全市停止受理限價商品住房資格申請；10月1日起，全市停止限價商品住房銷售。

據「天津發布」微信公眾號消息指出，天津市住建委日前發布公開徵求意見的公告，結合限價商品住房實際情況，擬定了「市住房城鄉建設委關於限價商品住房申請和銷售有關事項的通知」（簡稱通知），「通知」明確，7月1日起，停止受理限價商品住房資格申請；10月1日起，全市停止限價商品住房銷售。

天津房地產市場低迷，成交表現不佳。中指研究院數據顯示，今年第一季，天津房地產市場供應面積108.78萬平方公尺，年降60.35%；成交面積150.23萬平方公尺，年降41.18%，為2014年以來同期最低值；成交價格一平方公尺人民幣1萬6873元，與去年同期基本一致。

據了解，所謂的限價商品房，是限價格、限房型面積大小的商品房，主要解決大陸中低收入家庭的住房困難，是一種限制高房價的臨時性舉措。

此次停售限價商品房，官方似乎意在挽救低迷的市場，未來當地房價可能不再被控制，上漲空間可能「不受限」，價格上漲或下跌不再有「官方的手」，被視為調控幾乎完全放開。

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