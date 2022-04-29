吳雄昂被免 安謀科技宣佈新任管理層上任

集微網消息，今（29）日，安謀科技（中國）有限公司宣佈其董事會依據公司章程及相關法律法規通過一致決議，聘任劉仁辰先生與陳恂先生擔任安謀中國聯席首席執行官，並依法完成工商登記。劉仁辰先生與陳恂先生將共同帶領安謀中國團隊，確保公司運作如常，持續為客戶提供高質量的產品和服務。安謀中國將秉持初心，與Arm公司保持緊密合作，並攜手國內外的合作夥伴，在支持中國科技產業創新之路上砥礪前行。

據企查查顯示，安謀科技已發生工商變更，法定代表人由吳雄昂變更為劉仁辰。

公開信息顯示，安謀科技成立於 2018 年 4 月，彼時軟銀同意以 7.752 億美元的價格將 Arm大陸子公司 51% 的股份售予中資財團。自2018年4月正式獨立運營以來，安謀科技已提前超額完成了合資公司落地深圳時設立的5年規劃目標，公司整體營收從2018年到2021年增長了250%。