廈金海運快件量 增長13倍

據中新社報導，截至今年4月27日，對台廈金航線海運快件船舶共出入境177航次，進出口快件量1570集裝箱，同比（與上一年同期相比）增長了13倍，推動兩岸物貿交流便利化。

報導稱，「億薪」號對台小額貿易船27日靠泊廈門國際郵輪中心碼頭，並裝載11集裝箱海運快件前往金門。 廈門邊檢總站同益邊檢站嚴格按照防疫規定，有序做好船舶監管和船舶船員出入境手續的辦理，縮短船舶在港停留時間，減少船方運營成本。

該邊檢站邊防檢查處副處長李旭說，對台小額貿易船舶在港的停留時間最多不超過6小時。邊檢站現在推出一次性辦結，在辦理入境的同時辦理出境手續，「這對業者來說有很大的便利」。

廈門國際郵輪中心碼頭於2021年3月獲得第五批試行更開放管理措施對台小額貿易點資質，「億薪」號對台小額貿易船次月從金門入境並靠泊國際郵輪中心，開啟廈金航線貨運業務。當年7月，國際郵輪中心對台小額貿易業務新增「銓薪」號等船舶，實現從廈門到金門的海運快件航線雙向常態化，快件經金門再轉運高雄，進一步拓寬成本低、時效快的廈台物流通道。

儘管遭遇新冠肺炎疫情影響，全球產業鏈不穩定性增加，兩岸生鮮產品等傳統業務受到衝擊，廈金航線海運快件業務依然實現逆勢大幅度增長。

廈門和平碼頭物流有限公司副總經理石金山表示，自2021年8月開始，公司推出每周2班的班次，2022年達到每周3班。接下去會根據市場的需求，逐步推出每天一班對台的海運快件專線。