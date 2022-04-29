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J.D. Power報告 大陸汽車商 去年逾半數賺錢

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

消費者洞察和數據及分析機構J.D. Power（君迪）28日發布的2022中國大陸汽車經銷商滿意度研究報告顯示，2021年超半數（52%）經銷商實現盈利，經銷商單店收入從2020年的1.54億元（人民幣，下同）升至1.72億元，平均增幅達12%，自主品牌汽車盈利經銷商比例增幅最大。

中新社報導，今年是J.D. Power連續第15年在中國大陸發布汽車經銷商滿意度研究，從車輛車型產品、市場營銷、銷售團隊、訂單與交付、售後團隊、零配件供應、專業與非專業能力培訓以及商務政策與支持八大維度進行評價分析。此次調查是針對經銷商2021年1月至12月的經營狀況。

研究顯示，2021年中國大陸車市從上年疫情影響中逐漸恢復，新車銷售反彈，受新車銷售收入提升帶動，經銷商收入和利潤大幅上揚，經銷商單店平均利潤從2020財年的274萬元增至378萬元，平均漲幅達38%，但二手車業務進展緩慢，售後業務占比下降。

在經銷商收入結構中，新車銷售收入占比從2020財年的77%升到2021財年的84%。相比之下，二手車業務收入占比僅為2%，與上年持平，售後業務收入占比則從2020財年的9%下降到6%。

豪華品牌汽車盈利經銷商比例最高，自主品牌汽車盈利經銷商比例增幅最大；豪華品牌汽車中實現盈利經銷商比例高達63%，比主流品牌汽車高13個百分點。而與上年相比，自主品牌汽車盈利經銷商比例增14百分點。

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