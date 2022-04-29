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陸新鮮人熱中國企 期望月薪2.8萬

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導
校園徵才活動助力畢業生就業。圖為西北師範大學的應屆畢業生在徵才活動現場投履歷。（新華社）
校園徵才活動助力畢業生就業。圖為西北師範大學的應屆畢業生在徵才活動現場投履歷。（新華社）

大陸今年大學畢業生人數創新高，新鮮人就業面臨嚴峻挑戰。智聯招聘近日發布的報告指出，2022屆的畢業生平均期望月薪達6295元（人民幣，下同，約台幣28350元），比去年的6711元下降約6%，有業界人士表示，本屆畢業生降低月薪期望值具有普遍性，也表明畢業生願意降低薪資要求適應就業市場。

河南廣播電視台旗下映象網報導，智聯招聘發布「2022大學生就業力調研報告」顯示，2022屆畢業生的平均期望月薪6295元，比去年下降大約6%。其中，4000元以下期望月薪的占比12.8%，高於去年的8.9%。而6000元以上期望月薪的占比44.6%，低於去年的50.8%。

求穩心態有增無減，畢業生對大陸國企熱中度繼續上升。對於偏好的就業企業類型，國企仍然是畢業生的首選，占比44.4%，高於去年的42.5%；選擇民營企業的占比17.4%，相較去年的19%呈現持續下降趨勢。國企熱、考公潮升溫，民企熱度降低，共同折射出本屆畢業生在選擇工作上的求穩心態加劇。

值得注意的是，2022屆畢業生期望去IT、通訊、電子、互聯網和房地產、建築業行業就業的比率分別為24.1%、8.8%，比去年降低1.3個、2.1個百分點。隨著去年以來大陸互聯網、房地產行業發展放緩，徵才規模增速放緩可能有所收縮，畢業生也應勢調整了就業期望，降低了對這兩個行業的選擇。

邁向6月畢業季，部分大陸畢業生已拿到Offer（offer letter，即錄取接收函）。截至4月中旬，在有求職計畫的應屆畢業生中，46.7%已獲得Offer，低於去年的62.8%。

房地產 新鮮人 人民幣

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