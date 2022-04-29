安森美全球分撥中心復工

上海海關28日披露，經過多方努力，安森美半導體貿易（上海）有限公司位於上海浦東外高橋保稅區的全球分撥中心，依據上海市疫情防控要求正實現復工復產。

新華社報導，截至26日晚，上海海關下屬的上海外高橋保稅區海關已為安森美半導體全球分撥中心申報空運出境的晶體管、光耦合器、二極管、積體電路等多批貨物辦結通關手續，申報貨值122.11萬元人民幣，出口市場涉及德國、美國、英國等國家。

在上海的分撥中心是安森美全球物流鏈的重要組成環節，安森美所有在中國大陸工廠封裝完成的產品都需運送到上海，再由位於外高橋保稅區的分撥中心中轉，把產品包裝後發給世界各地的客戶。前期受上海疫情影響，安森美半導體原有的物流計畫有所中斷。

安森美是全球前十大汽車半導體供應商之一，前身為摩托羅拉半導體元器件部門。這家公司財報顯示，2021年第四季度收入為18.46億美元，其中汽車領域收入占比達35%。

安森美半導體貿易（上海）有限公司相關人士表示，外高橋保稅區全球分撥中心復工復產首批員工為58人。「目前正落實上海相關指引要求，確保全球分撥中心正常、持續穩定運營。」