台企A股上市加快 台概股漸成形

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏的公司—「上海冠龍閥門節能設備股份有限公司」，本月11日在深圳證券交易所創業板掛牌，成為A股第45家台資企業。輔導冠龍成功上市的富拉凱資本董事長劉芳榮預期，今年還會有5到10家台資企業在大陸上市，將加速A股台資板塊的形成。

A股第一家台資企業是2003年底在上海證券交易所上市的「國祥製冷」，之後台資企業在大陸的上市步伐時快時慢，2010年與2020年都曾有六家台資企業上市，但若干年份則是全年都沒有任何台資企業獲准上市。

去年3月大陸全國人大會議通過的「十四五」規劃（2021年至2025年），明確提出「支持符合條件的台資企業在大陸上市」後，包括國台辦與證監會也都曾做出相同表態，當年度即有五家台資企業在A股上市。今年迄今則有合富中國與冠龍節能兩家台企分別在上海主板與深圳創業板掛牌。

據了解，目前已經報滬深交易所上市申請的台資企業約有六、七家，此外至少還有五家台企正在進行上市準備工作，今年A股新上市的台資企業家數將有機會創下新高。

冠龍上市當天，大陸國台辦經濟局拍發的賀函也提到，冠龍在深圳證券交易所首發上市，不僅是企業從產品經營到資本運營的一次跨越，也是台商台企在大陸成功發展的又一範例，必將對更多優質台資企業進入資本市場產生巨大的鼓舞和示範作用。

除了大陸政策面鼓勵和支持台資企業在大陸上市，外部環境的變化也是A股成為大陸台商上市首選地的重要原因。

有分析指出，受當前兩岸關係等諸多因素影響，目前台資企業返台上市面臨實質的困難，中美之間存在的證券監管爭議也尚待化解。另，目前有意申請上市的大陸台資企業多從事製造業，而香港交易所對製造業則較為陌生。

劉芳榮表示，大陸對於企業上市改採「註冊制」後，目前整體上市環境已更為友善。例如，過去台灣企業的大陸子公司若要在A股上市，往往會遭遇與母公司競業競爭的問題。但現在只要充分揭露相關資訊，都有機會在中國大陸申請上市。

預估今年在A股上市的台資企業總家數就有機會超過50家，隨著愈來愈多台企選擇在中國大陸掛牌，陸股的「台資概念股」也將加快形成。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣認為，對於公司業務以大陸市場為主以及所謂的「無根台商」，更適合選擇在中國大陸上市。而台商在大陸掛牌上市、就地募集企業發展所需資金，對台灣也有利，至少政府就無需擔心「錢進大陸」之類的問題。

但他也指出，若子公司在大陸上市後逐漸發展壯大，未來自主權也可能會隨之增強。