矽品財務總監一度著急「原料恐斷供」 蘇州保鏈助台商台企

作為台資高地，蘇州市自疫情發生以來，就主動對接台商台企，加強助企紓困政策的宣傳，及時回應台商訴求，包括矽品科技、璨鴻光電，在蘇州市政府和台辦幫助下，打通了物流難點。

蘇州新聞網報導，從台灣來蘇州已有20多年，矽品科技的財務總監曾永財最近有點著急。作為積體電路封測領域的龍頭企業，環氧樹脂是矽品科技最重要的原料之一，之前一直依賴從海外冷鏈進口。但受此次疫情影響，原料無法從上海洋山港進入，企業眼看著就面臨生產原料斷供的尷尬。

曾永財表示，他們必須要找到另外能夠收納冷凍貨物的地方，蘇州給了企業很大幫助，經過蘇州市政府的推薦和協調，公司聯絡了太倉港安排把貨從日本送過來，三天就解決了問題。

在這之後，曾永財還列出了7條急需政府協助解決的難題，發給了市台辦、工業園區管委會等多部門，目前一項一項都正在得到解決。心中有了底，今年企業又定下了營收增長50%的目標。

曾永財表示，公司有問題也敢去找政府，因為不會碰到釘子，給他感覺就是親商 、懂商並且願意出面協調助力企業。

眼下，企業正平穩有序開展生產，曾永財也習慣了每天刷刷手機群，市台辦、屬地政府對接人會隨時在裡面給大家介紹最新的助企紓困政策，回復台商們遇到的各種難題。

共同抗疫，廣大在蘇台企，家家有絕招，貢獻著自己的金點子，位於吳江開發區的璨鴻光電主要從事液晶背光模組及光學元件的生產。上午9時，企業正組織員工開展日常核酸檢測，自主研發的拍照神器，目前已在吳江全區推廣使用。

璨鴻光電自動化整合處處長楊東林介紹，公司設計了這款支架身分證拍照的神器，將身分證和手機放在固定位置，就可以快速完成拍照掃描。

企業做好防疫，為員工營造安全的上崗環境，當地政府部門和市台辦的協調打通了物流通道。目前璨鴻光電的開工率從2月不足30%，提升到了現如今的60%左右。

璨鴻光電有限公司行政處處長林逸太表示，期望疫情過後能夠儘快恢復到原來的生產規模，有可能會進一步擴大。

目前，在蘇各台企總體運行平穩。在國台辦4月27日舉行的發佈會上，發言人肯定了蘇州及時回應台商訴求、幫助解決台企實際困難的一系列做法。

蘇州市台辦副主任李雪霞表示，疫情發生以來蘇州成立了工作專班，實行24小時值班值守制度，第一時間瞭解梳理台企台商的訴求，同時協調相關部門研究推動解決。