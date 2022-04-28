疫情衝擊 上海：企業經營困難可延期一個月發工資

大陸不少企業及實體商戶受疫情衝擊，上海政府近日表示，受疫情或疫情防控措施影響致生產經營困難，暫時無法按時支付工資的企業，可暫時延期支付勞動者工資，但延期支付時間一般不超過一個月。

據微信公眾號「上海發布」消息指出，上海市高級人民法院聯合上海市人力資源和社會保障局制定「關於處理涉疫情勞動爭議糾紛若干問題的解答」，指根據規定，企業受疫情或疫情防控措施影響致生產經營困難，暫時無法按時支付工資的，經與工會或職工代表協商同意後，可暫時延期支付勞動者工資，但延期支付時間一般不超過一個月。

而勞動者被為感染者、密切接觸者，隔離治療或被隔離，企業如何支付其薪資報酬？解答指出，勞動者因不可歸責於自身的原因，導致其不能提供正常勞動，根據規定，公司應按勞動者正常工作時的工資標準支付隔離治療或醫學觀察期間的工資。

隔離或治療結束後，勞動者仍需停止工作進行治療的，公司應按職工患病醫療期的相關規定支付其工資。