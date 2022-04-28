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確保供電穩定 大陸宣布將煤炭進口關稅降為零

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為江蘇連雲港正在卸載煤炭的資料照。新華社
圖為江蘇連雲港正在卸載煤炭的資料照。新華社

大陸財政部28日公告，為加強能源供應保障，推進高質量發展，決定自2022年5月1日至2023年3月31日，將各類煤炭進口關稅由原本的3%至6%一律降為零。

中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆日前接受央視財經訪問時指出，煤電目前仍提供中國大陸將近60%的電量，作用還是非常重要。

楊昆指出，目前煤電企業普遍都比較困難，需要相應完善輔助服務市場的機制和輔助服務補貼政策，同時需要財政和金融方面給予一定的政策支持，才能使發電企業能夠恢復正常運營狀態。

大陸《經濟日報》在28日的報導中指出，煤炭是中國大陸主體能源。但由於煤炭市場機制仍不完善，加上投機炒作時有發生，導致煤炭價格大起大落。

報導稱，去年4月起，受煤炭供需等因素影響，大陸國內煤炭價格開啟漲勢。10月中旬，5500大卡動力煤價格突破每噸人民幣2,600元，刷新歷史高位，坑口煤價一度逼近每噸3,000元，嚴重偏離供需基本面。煤價高壓下，一些電廠無法正常運轉，少數地區出現拉閘限電，嚴重影響電力安全穩定供應和經濟平穩運行。

為確保今年供電穩定，除財政部將煤炭進口關稅降為零，大陸國家發改委日前也宣布，已要求相關省份發展改革委高度重視，指導督促企業嚴格落實煤炭中長期合同簽訂履約要求，採取切實措施保障煤炭中長期交易價格運行在合理區間。

國家發改委稱，下一步，將密切監測煤炭市場和價格運行情況，加強煤炭市場價格調控監管，綜合運用市場化、法治化手段，引導煤炭價格運行在合理區間，保障能源安全穩定供應。

由於「市場煤、計畫電」的畸形機制，中國大陸去年一度因煤炭價格高漲，導致電廠發越多電虧損越多，因而刻意透過安排歲修等方式減少發電量，最終導致大範圍的缺電、限電。

關稅

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