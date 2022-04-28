大陸蘋果鏈龍頭立訊精密 第1季淨利潤增逾三成

儘管面臨原材料成本上漲等各種挑戰，但大陸「果鏈」龍頭立訊精密，27日發布今年第1季業績，淨利潤人民幣18.03億元，年增33.63%；營收為人民幣416億元，年增97.91%。

立訊精密28日漲幅5.95%，收盤價人民幣29.39元。

立訊精密表示，由於國內外疫情不斷反復，貨物通關速度受到影響、部分物料供應商出現停工現象、運輸的能力下降及成本上漲；上游材料短缺，全球晶片嚴重緊缺。

公司透過組織與管理協同，持續提升內部組織能效，以及透過多元化及垂直一體化的綜合製造平台，抗風險能力持續提升。此外，隨著多元化佈局的不斷落地，公司產品表現收穫主要客戶的高度認可，整體盈利穩步提升。

同一天，立訊精密也發布2021年財報，營收人民幣1,539.46億元，年增66.43%；淨利潤人民幣70.71億元，年減2.14%。

立訊精密解釋，2021年外部環境面臨多種挑戰，上游供應鏈出現停工和物流通道阻斷現象，全球「缺芯少料」、 大宗原材料價格和物流運輸成本單邊上揚，部分新產品量產落地與出貨時間出現不同程度遞延。

除大環境外，立訊精密的部分新產品或新業務，在高速成長下的學習曲線及部分老產品的正常週期屬性，也給公司財務指標帶來一定影響。

尤其對外投資並控股立鎧精密科技，因在手機精密顯示結構模組產品的前期開發和自動化優化資源投入較大，且該產品成本結構中的物料占比較高，較大程度影響了立鎧精密的整體產品利潤率，對立訊精密合併報表利潤率造成了一定影響。

此外，在經歷了產業和市場及消費者對智慧聲學可穿戴產品的強勁需求後，2021年，公司智慧聲學可穿戴產品出貨情況出現較大幅回檔，對公司該業務營收、淨利潤均造成階段性影響，預計2022年此業務模組的發展將逐漸整體趨穩。