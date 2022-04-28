消費券來了！廣東省下發通知 深圳首發22.4億促銷費

大陸各地正在為疫情封控後的經濟刺激以及「五一長假」的促進消費構想政策，深圳已經宣布發放消費券、廣東省也下發「通知」，並要求轄下地市在「五一」前端出方案。

據「深圳新聞網」報導，深圳近日起通過美團、京東平臺，向市內消費者陸續發放5億元人民幣（約合台幣22.4億元）消費券，以求更好滿足市民購物、美食、旅遊等留深過節消費需求，「在做好疫情防控的同時，促進各類消費有序恢復，營造安全、歡樂、祥和的留深過節氛圍」。

報導指出，消費券類型分為美食類與文體旅遊類，前者又分為「堂食」（內用）與「外賣」；後者則分為「酒店民宿」、「旅遊景區」、「健身行業」等細項。消費券將分為四輪發放，期間自4月28日至5月25日止。

此外，微信公眾號「廣東發布」也張貼《廣東省人民政府辦公廳關於印發廣東省進一步促進消費若干措施的通知》，具體內容包和汽車消費、家電消費補貼，及消費券措施，包含鼓勵各地發放消費券、惠民券等，用於零售、餐飲、文旅、住宿、體育領域消費，活躍消費市場。廣東省政府將會對各地促消費行動實行獎補政策。

廣東省特別規定，未端出促消費政策的地市必須在5月1日前制定具體實施方案。