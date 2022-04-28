陸海關總署：保障關鍵零組件進出口 維護供應鏈暢通

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸海關總署國家口岸管理辦公室副主任黨曉紅強調，保障關鍵零組件進出口，助力維護產業鏈和供應鏈的穩定暢通。（圖／取自央視新聞）
大陸海關總署國家口岸管理辦公室副主任黨曉紅強調，保障關鍵零組件進出口，助力維護產業鏈和供應鏈的穩定暢通。（圖／取自央視新聞）

大陸疫情狂燒，供應鏈深受衝擊，大陸海關總署國家口岸管理辦公室副主任黨曉紅表示，已開通重要民生物資進口「綠色通道」，為航空、積體電路、汽車製造等產業提供通關支持，保障關鍵零組件進出口，助力維護產業鏈和供應鏈的穩定暢通。

黨曉紅在國新辦28日舉行的「進一步加大出口退稅支持力度、助企紓困穩外貿國務院政策」例行吹風會上指出，近兩年，大陸進出口企業對通關便利化更關注，在統籌疫情防控和經濟社會發展過程中，全面推進海關全業務領域的一體化改革，積極採取措施穩住外貿主體、穩住供應鏈和產業鏈。

她說，海關總署指導各直屬海關根據不同的運輸方式、不同行業和產品特點採取措施，幫助企業解決進出口貨物通關過程當中的困難。比如，開通了重要民生物資進口「綠色通道」，為航空、積體電路、汽車製造等產業提供通關支持，保障關鍵零組件進出口，助力維護產業鏈和供應鏈的穩定暢通。

而在便利申報方面，黨曉紅表示，進一步完善「提前申報」、「兩步申報」等改革措施，為企業提供適合不同企業的申報模式選擇，進一步推進大陸全國海關一體化改革。

在暢通物流方面，不斷完善「兩段准入」、「目的地檢查」等舉措，方便企業從口岸快速提離貨物。同時，推進船邊「直提直裝」試點已經覆蓋到大陸全國具備條件的直屬海關。優先在長三角、粵港澳大灣區等區域協同推進風險布控、貨物監管和納稅企業管理跨關區協同管理，實現了報關單位備案的無紙化，「全程網辦」、「全國通辦」，還推動了高新技術產品的便利通關和順勢監管。

海關 疫情 國務院

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