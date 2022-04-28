聽新聞
test
0:00 / 0:00

台資企業A股上市步伐加快 「台概股」將逐漸成形

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為上海證券交易所大樓外觀。中新社
圖為上海證券交易所大樓外觀。中新社

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏的公司—「上海冠龍閥門節能設備股份有限公司」，本月11日在深圳證券交易所創業板掛牌，成為A股第45家台資企業。輔導冠龍成功上市的富拉凱資本董事長劉芳榮預期，今年還會有5到10家台資企業在大陸上市，將加速A股台資板塊的形成。

A股第一家台資企業是2003年底在上海證券交易所上市的「國祥製冷」，之後台資企業在大陸的上市步伐時快時慢，2010年與2020年都曾有六家台資企業上市，但若干年份則是全年都沒有任何台資企業獲准上市。

不過，去年3月大陸全國人大會議通過的「十四五」規劃（2021年至2025年），明確提出「支持符合條件的台資企業在大陸上市」後，包括國台辦與證監會也都曾做出相同表態，當年度即有五家台資企業在A股上市。今年迄今則有合富中國與冠龍節能兩家台企分別在上海主板與深圳創業板掛牌。

據了解，目前已經報滬深交易所上市申請的台資企業約有六、七家，此外至少還有五家台企正在進行上市準備工作，今年A股新上市的台資企業家數將有機會創下新高。

冠龍上市當天，大陸國台辦經濟局拍發的賀函也提到，冠龍在深圳證券交易所首發上市，不僅是企業從產品經營到資本運營的一次跨越，也是廣大台商台企在大陸成功發展的又一範例，必將對更多優質台資企業進入資本市場產生巨大的鼓舞和示範作用。

除了大陸政策面鼓勵和支持台資企業在大陸上市外，外部環境的變化也是A股成為大陸台商上市首選地的重要原因。

有分析指出，受當前兩岸關係等諸多因素影響，目前台資企業返台上市面臨實質的困難，中美之間存在的證券監管爭議也尚待化解。另，目前有意申請上市的大陸台資企業多從事製造業，而香港交易所對製造業則較為陌生。

劉芳榮表示，大陸對於企業上市改採「註冊制」後，目前整體上市環境已更為友善。例如，過去台灣企業的大陸子公司若要在A股上市，往往會遭遇與母公司競業競爭的問題。但現在只要充分揭露相關資訊，都有機會在中國大陸申請上市。

預估今年在A股上市的台資企業總家數就有機會超過50家，隨著越來越多台企選擇在中國大陸掛牌，陸股的「台資概念股」也將加快形成。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣認為，對於公司業務以大陸市場為主以及所謂的「無根台商」，更適合選擇在中國大陸上市。而台商在大陸掛牌上市、就地募集企業發展所需資金，對台灣也有利，至少政府就無需擔心「錢進大陸」之類的問題。

但他也指出，若子公司在大陸上市後逐漸發展壯大，未來自主權也可能會隨之增強。

台商 上海

延伸閱讀

「北京不會上海」 悔不當初的上海人示警北京同胞囤貨

陳明通：「卡脖子」事件 華為來台載「好幾布袋」晶片回去

經長：審慎看待疫情衝擊

人口危機浮現 大陸10省分人口出現負增長

相關新聞

矽品財務總監一度著急「原料恐斷供」 蘇州保鏈助台商台企

作為台資高地，蘇州市自疫情發生以來，就主動對接台商台企，加強助企紓困政策的宣傳，及時回應台商訴求，包括矽品科技、璨鴻光電...

確保供電穩定 大陸宣布將煤炭進口關稅降為零

大陸財政部28日公告，為加強能源供應保障，推進高質量發展，決定自2022年5月1日至2023年3月31日，將各類煤炭進口...

股市低迷之際 中國調降股票交易過戶費

股市低迷之際，中國有關當局今天宣布，4月29日起，將股票交易過戶費總體下調50%。滬深A股、北京A股和掛牌公司明天起統一...

疫情衝擊 上海：企業經營困難可延期一個月發工資

大陸不少企業及實體商戶受疫情衝擊，上海政府近日表示，受疫情或疫情防控措施影響致生產經營困難，暫時無法按時支付工資的企業，...

投資陸股 先搞懂政府結構

外國投資人在陸股虧掉數兆美元後療傷止痛之餘，紛紛抱怨這個全世界第二大經濟體變得「不可投資」。真相是，他們不過是在給自己疏於盡職調查和慘淡的回報找藉口罷了。從來就沒有人說過投資陸股是輕鬆的事。

大陸蘋果鏈龍頭立訊精密 第1季淨利潤增逾三成

儘管面臨原材料成本上漲等各種挑戰，但大陸「果鏈」龍頭立訊精密，27日發布今年第1季業績，淨利潤人民幣18.03億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。