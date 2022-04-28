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陸工業利潤成長放緩 首季近2兆人民幣

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導
疫情下的經濟表現備受考驗，牽動復甦的力度。圖為貨車在山東日照港裝運集裝箱。（新華社）
疫情下的經濟表現備受考驗，牽動復甦的力度。圖為貨車在山東日照港裝運集裝箱。（新華社）

大陸國家統計局27日公布數據顯示，今年1到3月，大陸全國規模以上工業實現利潤總額為人民幣1兆9,555.7億元，年增8.5%，成長速度較去年第四季放緩3.8個百分點，受疫情等因素影響，中小企業成本壓力仍然較大。

數據顯示，1到3月，大陸規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣7,068.5億元，年增19.5%；股份制企業實現利潤人民幣1兆4,396.3億元，年增14.4%。

不過，外商及港澳台商投資企業實現利潤僅人民幣4,707.5億，年減7.6%；私營（民營）企業實現利潤人民幣5,331.5億元，年增3.2%。

分行業來看，大陸國家統計局數據顯示，在41個工業大類行業中，24個行業利潤成長，15個行業下降，1 行業減虧，1個行業持平。

其中，煤炭開採和洗選業、石油和天然氣開採業分別成長1.89倍和1.51倍較多，汽車製造業、通信設備製造業、農副產品加工業則分別下降11.9%、17.0%和22.9%。此外，石油、煤炭及其他燃料加工業年減29.8%，電力、熱力生產和供應業下降35.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降49.7%最多。

同時，1到3月，大陸規模以上工業企業實現營收人民幣31.27兆，年增12.7%；營業成本人民幣26.29兆，年增13.5%；營收利潤率6.25%，年減0.24個百分點。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，第一季在減稅降費、助企紓困多措並舉，工業企業利潤保持平穩增長。但她坦言，當前外部輸入性通膨壓力加大，新冠肺炎疫情多點散發，對工業經濟平穩發展帶來諸多挑戰，企業經營困難增多。

大陸國家統計局指出，第一季，規模以上工業企業利潤成長速度，比去年第四季下降3.8個百分點，並且不同行業、不同類型企業間利潤分化明顯，目前，工業企業營業收入成長放緩，工業產銷銜接水準下降，企業庫存偏高，中小企業成本壓力仍然較大。

人民幣 疫情

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