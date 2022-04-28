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陸交通運輸經濟運行 平穩開局

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
工業發展對大陸經濟至關重要。圖為作業員在西安比亞迪草堂工業園汽車總裝廠進行新能源汽車裝配。（新華社）
工業發展對大陸經濟至關重要。圖為作業員在西安比亞迪草堂工業園汽車總裝廠進行新能源汽車裝配。（新華社）

大陸交通運輸部綜合規劃司副司長王松波26日在交通運輸部舉行的記者會上表示，今年一季度，大陸交通運輸經濟運行總體實現平穩開局，為穩定經濟大盤、保持經濟運行在合理區間提供了重要的交通運輸支撐。

中新社報導，王松波指出，客運受疫情影響低位運行。一季度，完成營業性客運量15.4億人次，同比下降22.5%。全大陸36個中心城市完成客運量109.1億人次，同比下降10.7%。高速公路小客車出行量為46.3億人次，同比下降13.4%左右。

一季度，完成營業性貨運量112.9億噸，同比增長1.5%，增速與去年四季度基本持平。其中公路完成81.5億噸，同比增長0.4%；水路完成19.3億噸，同比增長5.2%。

一季度，完成港口貨物吞吐量36.3億噸，同比增長1.6%。其中，內貿吞吐量同比增長4.6%；外貿吞吐量同比下降4.7%，主要受煤炭、原油、鐵礦石等大宗物資進口減少影響。

值得一提的是，交通固定資產投資高位運行。一季度，完成交通固定資產投資6360億元（人民幣，下同），同比增長9.8%、增速較去年四季度加快1個百分點，有效支撐宏觀經濟穩增長。其中，公路完成投資4810億元，同比增長11.8%；水路完成投資310億元，同比增長5.4%。

疫情 人民幣

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