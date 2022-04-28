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陸交通運輸經濟運行 平穩開局
大陸交通運輸部綜合規劃司副司長王松波26日在交通運輸部舉行的記者會上表示，今年一季度，大陸交通運輸經濟運行總體實現平穩開局，為穩定經濟大盤、保持經濟運行在合理區間提供了重要的交通運輸支撐。
中新社報導，王松波指出，客運受疫情影響低位運行。一季度，完成營業性客運量15.4億人次，同比下降22.5%。全大陸36個中心城市完成客運量109.1億人次，同比下降10.7%。高速公路小客車出行量為46.3億人次，同比下降13.4%左右。
一季度，完成營業性貨運量112.9億噸，同比增長1.5%，增速與去年四季度基本持平。其中公路完成81.5億噸，同比增長0.4%；水路完成19.3億噸，同比增長5.2%。
一季度，完成港口貨物吞吐量36.3億噸，同比增長1.6%。其中，內貿吞吐量同比增長4.6%；外貿吞吐量同比下降4.7%，主要受煤炭、原油、鐵礦石等大宗物資進口減少影響。
值得一提的是，交通固定資產投資高位運行。一季度，完成交通固定資產投資6360億元（人民幣，下同），同比增長9.8%、增速較去年四季度加快1個百分點，有效支撐宏觀經濟穩增長。其中，公路完成投資4810億元，同比增長11.8%；水路完成投資310億元，同比增長5.4%。
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