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大陸市場主體 近10年增1億戶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

26日是第22個世界知識產權日（智慧財產權日）。最新報告顯示，得益於大陸知識產權保護顯著增強和營商環境優化持續發力，近10年大陸凈增1億戶市場主體。

新華社報導，在26日舉行的國新辦記者會上，大陸全國打擊侵權假冒工作領導小組辦公室發布了《中國知識產權保護與營商環境新進展報告（2021）》，全面呈現了2021年大陸保護知識產權工作新成效、優化營商環境工作新進展以及國際交流合作新舉措等內容。

大陸全國打擊侵權假冒工作領導小組辦公室主任、市場監管總局副局長甘霖表示，大陸政府保護知識產權、打擊侵權假冒工作的不懈努力，為建設創新型國家、推動高質量發展、促進世界科技進步、助力全球經濟復甦發揮了積極作用，獲得了國際社會的肯定與讚譽。

如中國歐盟商會發布的2021年商業信心調查顯示，半數以上受訪企業認為大陸知識產權執法力度「足夠好」、「非常好」，這在歷次調查中尚屬首次。

報告指出，大陸商事制度改革加大力度，市場競爭公平度進一步增強，激發各類市場主體的創新動力和發展活力。2021年，大陸市場主體已突破1.5億戶，企業活躍度保持在70%左右。近年來，大陸民營企業稅收貢獻占比超過55%，出口占比超過55%，投資占比超過60%，發明創新占比超過70%。

「無論是中資還是外資企業的知識產權，大陸政府始終一視同仁、平等保護。」甘霖表示，大陸政府的一系列積極舉措為在華外商投資企業營造了良好的發展環境。

據統計，2021年國外申請人在華取得發明專利授權11萬件，同比增長23%；商標註冊19.4萬件，同比增長5.2%。其中，美國申請人在華發明專利授權、商標註冊分別增長32.1%和17.3%。

對此，美中貿易全國委員會發布的2021年中國商業環境調查報告顯示，95%的受訪公司在大陸持續保持盈利，74%的受訪公司將大陸作為其全球戰略最重要的國家或前五位的重點國家之一。

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