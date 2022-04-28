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廣東智財權 深化港澳合作項目
26日，廣東省政府新聞辦公室舉行記者會，對外發布《2021年廣東省知識產權保護狀況》白皮書。
中新社報導，該白皮書指出，廣東省知識產權（智財權）綜合發展和保護發展指數連續9年位居全大陸第一；去年廣東在發明專利有效量、全省PCT（專利合作條約）國際專利申請量、專利出讓次數等多項數據上居全大陸首位，其中值得注意的是，廣東堅持協同發展，持續深化和港澳知識產權交流合作，累計開展粵港、粵澳合作項目356項。
數據顯示，2021年廣東省發明專利有效量44萬件，居全大陸首位。全省每萬人口發明專利擁有量34.89件，比全大陸平均水平高15.25件。全省PCT國際專利申請量2.61萬件，全省有效註册商標量676.64萬件，馬德里商標國際註册申請量1513件，均居全大陸首位。作品登記總量33.69萬件。
此外，去年廣東全省專利實施許可合約備案金額17.27億元（人民幣，下同），專利出讓次數6.9萬次，居全大陸首位。登記技術合約4萬9261項，合約成交額4292.73億元。新發行32支知識產權證券化產品，累計融資規模近70億元，金額居全大陸首位。
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