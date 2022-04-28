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安徽重點完善海外倉建設

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「安徽應加快海外倉建設，拓展外貿新動能。」安徽省政協十二屆五次會議列席僑胞代表、安徽歐僑實業有限公司總經理、安徽省僑商投資企業協會副會長詹敬博26日在安徽合肥說。

中新社報導，安徽省政協召開「加快發展外貿新業態新模式，助力安徽高水平對外開放」月度專題協商會，詹敬博作為發言代表會上積極建言獻策。

詹敬博認為，海外倉是跨境電商在境外的核心節點，是帶動外貿高質量發展的重要平台。但安徽省海外倉建設仍然相對滯後，存在規模總量偏小；制度建設相對滯後；企業建設海外倉負擔較大；專業人才缺乏等問題。他建議探索多元化建管模式，積極引導傳統外貿企業、跨境電商、物流、IT企業共同參與海外倉建設，形成企業資源共享、優勢互補、彼此賦能發展格局。

此外，鼓勵企業同海外倉所在國商協會建立聯繫，依託約50萬在外皖籍華僑華人、港澳同胞深耕北美、歐洲、日本等重點跨境電商市場且熟悉當地情況的優勢，採取與當地企業合資合作，或以服務外包式建立海外倉。

安徽副省長周喜安說，疫情期間，跨境電商、海外倉和市場採購貿易等外貿新業態新模式發揮了重要作用。下一步，該省將重點完善海外倉布局，發布省級公共海外倉認定管理辦法，支持重點外經貿企業境外自用倉、傳統倉優化升級為公共海外倉，打造安徽外貿集散中心。

電商 疫情

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