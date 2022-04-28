聽新聞
test
0:00 / 0:00

廈門法治營商 知識產權CBD揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

適逢第22個世界知識產權日（智財權日）來臨之際，廈門「知識產權CBD」揭牌、台商協會知識產權維權工作站授牌等啟動系列活動在26日廈門自貿片區中城國際廣場舉行。

中新社報導，廈門副市長莊榮良、廈門市市場監管局局長許國華、廈門自貿片區空港辦主任馬自力等官員出席見證。儀式上，知識產權CBD招商運營戰略合作、入駐機構簽約等同時舉行。

圍繞營造一流的法治營商環境，廈門市致力建設以「大保護、大運用、大服務」為特徵的知識產權要素供給側體系。依託廈門自由港特徵經濟特區的政策支持，以中城國際廣場為載體，規劃建設知識產權服務業聚集區暨「知識產權CBD」。

相關負責人稱，「知識產權CBD」將通過知識產權+運營、法務、金融、文創等，線上數據服務、線下服務大廳相結合，吸引各類服務機構、創新主體、研發設計等市場主體進駐，形成廈門乃至福建省知識產權服務鏈群的集聚重鎮，探索構建海絲中央法務區知識產權運營服務生態圈。

據瞭解，廈門知識產權運營公共服務平台已作為首批公共服務項目入駐「知識產權CBD」，並開設平台線下服務中心，後續將建成「線上為主、線下為輔」，集專利應用場景、會展和交易三位一體的知識產權展示交易中心。

廈門 福建 台商

延伸閱讀

三星堆數位文創開發 公開徵集

大陸市監總局：《反壟斷法》有望今年推出

大陸將承認和保護 數據處理者合理收益

數位人民幣試點 福州、廈門台青體驗

相關新聞

矽品財務總監一度著急「原料恐斷供」 蘇州保鏈助台商台企

作為台資高地，蘇州市自疫情發生以來，就主動對接台商台企，加強助企紓困政策的宣傳，及時回應台商訴求，包括矽品科技、璨鴻光電...

確保供電穩定 大陸宣布將煤炭進口關稅降為零

大陸財政部28日公告，為加強能源供應保障，推進高質量發展，決定自2022年5月1日至2023年3月31日，將各類煤炭進口...

股市低迷之際 中國調降股票交易過戶費

股市低迷之際，中國有關當局今天宣布，4月29日起，將股票交易過戶費總體下調50%。滬深A股、北京A股和掛牌公司明天起統一...

疫情衝擊 上海：企業經營困難可延期一個月發工資

大陸不少企業及實體商戶受疫情衝擊，上海政府近日表示，受疫情或疫情防控措施影響致生產經營困難，暫時無法按時支付工資的企業，...

投資陸股 先搞懂政府結構

外國投資人在陸股虧掉數兆美元後療傷止痛之餘，紛紛抱怨這個全世界第二大經濟體變得「不可投資」。真相是，他們不過是在給自己疏於盡職調查和慘淡的回報找藉口罷了。從來就沒有人說過投資陸股是輕鬆的事。

大陸蘋果鏈龍頭立訊精密 第1季淨利潤增逾三成

儘管面臨原材料成本上漲等各種挑戰，但大陸「果鏈」龍頭立訊精密，27日發布今年第1季業績，淨利潤人民幣18.03億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。