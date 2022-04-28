廈門法治營商 知識產權CBD揭牌

適逢第22個世界知識產權日（智財權日）來臨之際，廈門「知識產權CBD」揭牌、台商協會知識產權維權工作站授牌等啟動系列活動在26日廈門自貿片區中城國際廣場舉行。

中新社報導，廈門副市長莊榮良、廈門市市場監管局局長許國華、廈門自貿片區空港辦主任馬自力等官員出席見證。儀式上，知識產權CBD招商運營戰略合作、入駐機構簽約等同時舉行。

圍繞營造一流的法治營商環境，廈門市致力建設以「大保護、大運用、大服務」為特徵的知識產權要素供給側體系。依託廈門自由港特徵經濟特區的政策支持，以中城國際廣場為載體，規劃建設知識產權服務業聚集區暨「知識產權CBD」。

相關負責人稱，「知識產權CBD」將通過知識產權+運營、法務、金融、文創等，線上數據服務、線下服務大廳相結合，吸引各類服務機構、創新主體、研發設計等市場主體進駐，形成廈門乃至福建省知識產權服務鏈群的集聚重鎮，探索構建海絲中央法務區知識產權運營服務生態圈。

據瞭解，廈門知識產權運營公共服務平台已作為首批公共服務項目入駐「知識產權CBD」，並開設平台線下服務中心，後續將建成「線上為主、線下為輔」，集專利應用場景、會展和交易三位一體的知識產權展示交易中心。