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重慶陸海新通道 首季運輸貨值44億
重慶市政府口岸和物流辦公室副主任胡紅兵26日透露，2022年一季度，重慶經西部陸海新通道運輸貨物2.6萬標箱，貨值44億元（人民幣，下同），分別同比增長18.2%和23.2%，實現開門紅。
中新社報導，《西部陸海新通道總體規劃》明確重慶為西部陸海新通道物流和運營組織中心。胡紅兵指出，截至2021年底，重慶經陸海新通道累計運輸貨物超過27萬標箱，貨值480億元；其中，重慶與東協國家累計運輸貨物9萬標箱，貨值280億元。胡紅兵稱，東協已成為西部陸海新通道最主要的目的地。
重慶與東協經貿往來密切，尤其是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效以來，充分發揮連接大陸西部地區和東協市場的橋梁紐帶作用，發展持續向好。
重慶海關副關長劉浩宇表示，2022年一季度，重慶對東協進出口值達326.3億元，同比增長8%。
產業方面，小康工業、宗申集團、慶鈴汽車、萬凱新材料等「重慶造」工業產品和柑橘、洋葱、檸檬等特色農副產品經西部陸海新通道出口東協；馬來西亞榴蓮、越南巴沙魚、柬埔寨大米等優質農產品也通過西部陸海新通道進入重慶。
為有效對接內外產能需求，西部陸海新通道開行重慶至印度、印尼、菲律賓定製化專列，為國內外企業搭建穩定暢通的物流供應鏈。
此外，西部陸海新通道在越南、新加坡、馬來西亞、泰國、柬埔寨等東協國家布局8個海外倉，推動國際貨源組織和集散分撥，提升了海外供應鏈服務能力。
重慶市商務委二級巡視員蔣中全稱，將以西部陸海新通道為依託，積極擴大與東協的貿易，推動重慶汽車、電子等優勢產品出口，擴大東協海鮮、農產品等優勢產品進口，同時提升進出口商品集散分撥能級，建設一帶一路進出口商品集散中心。
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