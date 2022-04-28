第19屆東博會 首次設東協、RCEP展區

第19屆中國—東協博覽會（東博會）高官會26日以視訊形式舉辦。會議披露，本屆東博會的辦展模式為「365天雲上東博會+4天實體展」，突出《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）合作，將首次設立東協和RCEP精品展區。

中新社報導，當天，東協10國和中國大陸經貿投資主管部門高官、東協國家駐華使領館官員共商第19屆東博會籌辦事宜。第19屆東博會將於2022年9月16日至19日在廣西南寧舉辦。

大陸商務部亞洲司副司長余翔表示，2022年1月，RCEP正式生效實施，為中國—東協經貿合作注入新的動力。中方希望與東協方一道，以RCEP的生效實施為契機，推動打造更加互惠互利、開放包容的中國—東協經貿關係，促使區域經濟健康發展。

東協各方代表均表示，用足用好東博會平台功能，將加大力度做好第19屆東博會的招商組展等籌備工作，配合辦好東協和RCEP精品展區，並積極舉辦經貿促進活動，確保東博會參展參會實效。

其中，本屆東博會主題國馬來西亞方面表示，將積極策劃豐富務實的主題國系列活動，辦好B2B經貿對接會、國家推介會、中馬雙園推介活動等系列活動。

泰國方面表示，東博會加強了中泰商業聯繫，為泰國企業家提供了結識世界各地客商的機會，將組織涵蓋食品、健康與美容、時尚和家居等類別的50家泰國參展商參展。

據東博會秘書處秘書長王雷指出，本屆東博會實體展展覽總面積為10.2萬平方公尺，約5400個展位。當前新冠肺炎疫情仍在延續，仍是影響世界發展的最大不確定性因素。東博會將繼續承擔起中國—東協重要合作平台的責任，為疫後區域經濟復甦、推動構建中國—東協命運共同體而努力。

據悉，第19屆東博會將邀請中外領導人高規格出席。此外，將創新展覽內容，中國展區首次設置中國直屬企業展區，增加新興產業和綠色經濟展覽內容，拓展新興產業合作；國外展區突出精品展示，首次設立東協和RCEP精品展區。