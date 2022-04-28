第19屆東博會 首次設東協、RCEP展區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
東博會吸引力越來越強。圖為第18屆東博會，參觀者在一帶一路國際展區挑選玉石工藝品。（中新社）
東博會吸引力越來越強。圖為第18屆東博會，參觀者在一帶一路國際展區挑選玉石工藝品。（中新社）

第19屆中國—東協博覽會（東博會）高官會26日以視訊形式舉辦。會議披露，本屆東博會的辦展模式為「365天雲上東博會+4天實體展」，突出《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）合作，將首次設立東協和RCEP精品展區。

中新社報導，當天，東協10國和中國大陸經貿投資主管部門高官、東協國家駐華使領館官員共商第19屆東博會籌辦事宜。第19屆東博會將於2022年9月16日至19日在廣西南寧舉辦。

大陸商務部亞洲司副司長余翔表示，2022年1月，RCEP正式生效實施，為中國—東協經貿合作注入新的動力。中方希望與東協方一道，以RCEP的生效實施為契機，推動打造更加互惠互利、開放包容的中國—東協經貿關係，促使區域經濟健康發展。

東協各方代表均表示，用足用好東博會平台功能，將加大力度做好第19屆東博會的招商組展等籌備工作，配合辦好東協和RCEP精品展區，並積極舉辦經貿促進活動，確保東博會參展參會實效。

其中，本屆東博會主題國馬來西亞方面表示，將積極策劃豐富務實的主題國系列活動，辦好B2B經貿對接會、國家推介會、中馬雙園推介活動等系列活動。

泰國方面表示，東博會加強了中泰商業聯繫，為泰國企業家提供了結識世界各地客商的機會，將組織涵蓋食品、健康與美容、時尚和家居等類別的50家泰國參展商參展。

據東博會秘書處秘書長王雷指出，本屆東博會實體展展覽總面積為10.2萬平方公尺，約5400個展位。當前新冠肺炎疫情仍在延續，仍是影響世界發展的最大不確定性因素。東博會將繼續承擔起中國—東協重要合作平台的責任，為疫後區域經濟復甦、推動構建中國—東協命運共同體而努力。

據悉，第19屆東博會將邀請中外領導人高規格出席。此外，將創新展覽內容，中國展區首次設置中國直屬企業展區，增加新興產業和綠色經濟展覽內容，拓展新興產業合作；國外展區突出精品展示，首次設立東協和RCEP精品展區。

東協 泰國

延伸閱讀

泰國公衛部評估疫情平穩 擬再放寬入境規定

絕對萌翻你心！米飛兔「67周年限定店」高雄8大展區免費拍 兔兔生吐司不能錯過

RCEP生效 南寧企業享政策紅利

湖北、東協貿易熱 一季度破200億元

相關新聞

矽品財務總監一度著急「原料恐斷供」 蘇州保鏈助台商台企

作為台資高地，蘇州市自疫情發生以來，就主動對接台商台企，加強助企紓困政策的宣傳，及時回應台商訴求，包括矽品科技、璨鴻光電...

確保供電穩定 大陸宣布將煤炭進口關稅降為零

大陸財政部28日公告，為加強能源供應保障，推進高質量發展，決定自2022年5月1日至2023年3月31日，將各類煤炭進口...

股市低迷之際 中國調降股票交易過戶費

股市低迷之際，中國有關當局今天宣布，4月29日起，將股票交易過戶費總體下調50%。滬深A股、北京A股和掛牌公司明天起統一...

疫情衝擊 上海：企業經營困難可延期一個月發工資

大陸不少企業及實體商戶受疫情衝擊，上海政府近日表示，受疫情或疫情防控措施影響致生產經營困難，暫時無法按時支付工資的企業，...

投資陸股 先搞懂政府結構

外國投資人在陸股虧掉數兆美元後療傷止痛之餘，紛紛抱怨這個全世界第二大經濟體變得「不可投資」。真相是，他們不過是在給自己疏於盡職調查和慘淡的回報找藉口罷了。從來就沒有人說過投資陸股是輕鬆的事。

大陸蘋果鏈龍頭立訊精密 第1季淨利潤增逾三成

儘管面臨原材料成本上漲等各種挑戰，但大陸「果鏈」龍頭立訊精密，27日發布今年第1季業績，淨利潤人民幣18.03億元，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。