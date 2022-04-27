習近平主持財經會議要求全力發展基建 釋放兩個訊號

中共總書記習近平4月26日主持召開中共中央財經委員會議，提到要全面加強發展基礎設施。大陸學者解讀，此次會議除了「十四五」戰略部署，也與當前大陸經濟形勢相關，對當前穩增長、拉動有效投資具積極意義。

4月26日召開的中共中央財經委員會第十一次會議強調，全面加強基礎設施建設，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

「中國新聞網」引述北京清華大學中國發展規劃研究院副院長董煜的解讀，指中國大陸這些年基建發展快，「但是並不意味著基建已經到了比較完善的水準，依然有差距」，如西部、農村地區基礎設施「有的剛剛實現保基本的階段，離當地老百姓的要求還有比較大的差距」。

從經濟意義上來說，董煜認為，今年是「十四五」的第二年，是「十四五」規劃部署的大量重大工程抓緊落實的時間點，在打基礎的階段全面加強基礎設施建設，無疑是面向長遠作出的戰略部署。

董煜稱，不久前，「中共中央、國務院關於加快建設全國統一大市場的意見」推出，其中有一部分專門要求推進市場設施高標準聯通，這就要求有一個「全國性的基礎設施」的網路來支撐統一大市場。

另一個意義，則與當前大陸經濟形勢有關。董煜分析，第一季經濟數據公布後「穩增長壓力比較大」，疫情也有不少影響，甚至對民眾消費、生活帶來難題。在這種情況下，就必須把精力放到穩增長，雖然此次會議是謀長遠的部署，但對當前穩增長、拉動有效投資也具有積極意義。

「基建事關長遠，但當前也具有牽一髮動全身的關鍵作用，能穩住當前經濟大局、穩定市場預期。要把基建投資作為下一步拉動投資的重要抓手，通過發揮乘數效應去穩定就業、帶動產業鏈發展，穩定宏觀經濟大盤。」董煜稱。

對於會議指出要「立足長遠、適度超前、科學規劃、多輪驅動、注重效益」五大原則，董煜則評價「非常清晰明確，而不是眉毛鬍子一把」。一方面完善基建、一方面「補短板」、打破一些「堵點」，「這跟當前構建雙循環格局特別強調要打破經濟循環中的堵點是聯繫在一起的」。同時他也提到，國際形勢的變化使得安全保障的重要性愈發上升，基礎設施在國家安全發展的重要保障作用。

此前，大陸國家發改委秘書長趙辰昕曾稱，「發展是最大的安全，是解決一切問題的基礎和關鍵」，而穩定經濟增長「有利於防範各種內外部的風險衝擊、保持社會大局的和諧穩定、為黨的二十大勝利召開營造良好的環境」。