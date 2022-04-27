李克強：保障產業鏈供應鏈重點企業正常運轉

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸總理李克強。（新華社資料照片）
中國大陸總理李克強。（新華社資料照片）

大陸疫情嚴峻，許多城市封控，經濟發展受到嚴重影響。大陸總理李克強今日（27日）主持召開國務院常務會議，決定加大穩崗促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。會議指出，推進企業在做好疫情防控條件下復工復產，保障產業鏈供應鏈重點企業、流通物業、關鍵基礎設施等正常運轉。

據央視新聞，會議指出，穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵支撐，要落實中共中央、國務院部署，採取更有力舉措穩就業。要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉，對困難大的採取「點對點」幫扶。

其次，要拓展就業崗位。落實大眾創業、萬眾創新相關政策。推進大學畢業生「百萬就業見習」。啟動一批農田水利等工程，推廣以工代賑，幫助農民工就業。

還要做好就業服務和兜底保障。壓實各地穩就業責任，作為績效考核，確保完成全年就業目標。

會議提到，交通物流是市場經濟的經脈。針對近期部分地區物流受阻，國務院建立了工作機制。要統籌疫情防控和物流暢通保供，暢通國際國內物流。一要保障交通骨幹網路高效運行。督促收費站、服務區應開盡開，疏通機場、港口集疏運。二要打通物流微循環。推動因疫情關停的快遞等網點恢復運營。保障農資農產品運輸。三要強化重點區域、行業和企業物流保障，用好應急物資中轉站，實行非接觸式接駁。

四要加強對貨運經營者支持。5月1日至年底，對符合條件的快遞收派收入免徵增值稅。盡快推出1000億元人民幣再貸款支持物流倉儲等企業融資。合理支持車貸延期還貸。五要確保車輛通行證快申快辦，全大陸互認。

疫情

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