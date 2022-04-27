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陸迎「最難畢業季」 陸人社部：擴大國有企業招聘

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸人社部就業促進司副司長陳勇嘉表示，要引導畢業生到中小微企業、城鄉基層就業，穩定擴大國有企業招聘。（圖／取自中新網）
大陸人社部就業促進司副司長陳勇嘉表示，要引導畢業生到中小微企業、城鄉基層就業，穩定擴大國有企業招聘。（圖／取自中新網）

大陸今年大學畢業生破千萬，外界認為是「最難畢業季」，恐造成社會問題。大陸人社部就業促進司副司長陳勇嘉表示，下一步，將堅持把促進大學畢業生就業作為就業工作的重中之重，其中，要引導畢業生到中小微企業、城鄉基層就業，穩定擴大國有企業招聘，穩定事業單位、基層項目招聘招募。

中新網報導，陳勇嘉表示，今年大陸大學畢業生規模達到1076萬新高，在大陸國內外環境不確定性因素增多的情況下，促進就業的任務更重。

他指出，人社部將有四方面舉措：第一，加大管道拓展。進一步完善畢業生就業創業的支持政策，推進政策落實打包快辦，加快政策兌現，引導畢業生到中小微企業、城鄉基層就業，穩定擴大國有企業招聘，穩定事業單位、基層項目徵才招募。

要支持畢業生自主創業、靈活就業。同時，針對疫情影響，指導各地調整優化公共部門考試招錄的時間安排，為畢業生求職留出時間窗口。

第二，加大崗位推送。繼續推進公共就業服務進校園活動，將職位資訊、指導培訓、創業扶持等服務送到畢業生身邊。同時，接續開展城市聯合招聘、民營企業招聘等活動，應對疫情影響線上線下大規模推送職位，擴大社會參與面，推出更多有特色的行業專場徵才。

第三，加大實習培訓。深入推進百萬實習職位募集計畫，針對畢業生工作經驗積累的需要，募集一批高品質的實習職位，推出一批國家級實習示範單位，提升畢業生實踐能力；針對畢業生職業發展的需要，積極組織參加技能培訓，著力提升培訓素質，拓展新職業培訓，支持畢業生實現技能就業。

第四，加大協助困難者。對離校未就業畢業生，提早做好訊息銜接，暢通各類登記求助管道，及時跟進提供實名制服務；對脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭、殘疾等困難畢業生開展「一對一」就業援助，優先提供服務，優先推薦職位；對長期失業青年，及時納入就業失業管理服務，加強實踐引導和分類幫扶，幫助他們更好地融入就業市場。

陳勇嘉強調，大陸人社部門將盡最大努力，創造積極條件，助力畢業生到各領域施展才華、建功立業。

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