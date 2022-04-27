A股大反彈 上證指數收復2900關口

外國投資人在陸股虧掉數兆美元後療傷止痛之餘，紛紛抱怨這個全世界第二大經濟體變得「不可投資」。真相是，他們不過是在給自己疏於盡職調查和慘淡的回報找藉口罷了。從來就沒有人說過投資陸股是輕鬆的事。

2022-04-28 17:32