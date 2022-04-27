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A股大反彈 上證指數收復2900關口

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
上海證券交易所。取自上交所
上海證券交易所。取自上交所

大陸股市經歷前兩天的大跌後，在官方加碼促消費、減稅，中共總書記習近平下令全面加強基礎建設下，A股三大指數於27日午後上演大反彈，截至收盤，上證指數報2,958.28點，漲2.49%，收復2,900點整數關口，深證成指、創業板指分別上漲4.37%、5.52%。

A股市場4月27日早盤集體低開，隨後呈現震盪反彈，不過，午後出現大幅拉升，據Wind資訊統計，滬深兩市累計3,977家公司股票上漲，726家股價下跌。

截至收盤，上證指數漲2.49%，報2,958.28點；深證成指漲4.37%，報10,652.9點；創業板指漲5.52%，報2,269.17點。滬深兩市成交總額人民幣9,177億元，較前一交易日增加人民幣789億元。

國盛證券認為，隨著前期的快速下跌，市場悲觀情緒已經得到了較大釋放。但國泰君安證券提醒，反彈並不會一蹴而就，切勿盲目追高。

人民幣 創業 習近平

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