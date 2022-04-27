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網易雲音樂狀告騰訊音樂 非法盜播、洗歌等不正當競爭

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
網易雲音樂發布起訴騰訊音樂不正當競爭的聲明。（圖／取自大陸自媒體）
網易雲音樂發布起訴騰訊音樂不正當競爭的聲明。（圖／取自大陸自媒體）

大陸網易雲音樂狀告騰訊音樂，發布起訴騰訊音樂不正當競爭的聲明，稱騰訊音樂集團的QQ音樂、酷我音樂、酷狗音樂、全民K歌等產品透過非法盜播歌曲、批量化冒名洗歌等一系列措施實行不正當競爭的行為。

香港「經濟日報」報導，聲明指出，騰訊音樂娛樂集團透過非法盜播偷放無授權歌曲、批量化冒名洗歌、跟隨式抄襲公司產品創新、逃避甚至對抗監管等方式侵犯公司著作權，並構成不正當競爭行為。

網易雲音樂還特別點名，QQ音樂透過「分區域播放」功能盜播公司作品，例如屢次在未獲授權下，上架公司熱門作品，又在公司提出維權後，QQ音樂針對日常監測區北京上海、廣州、杭州等地區下架相關作品，但在其他公司監測和維權力弱的地區仍繼續盜播，蓄意規避公司維權。

網易雲音樂表示，將敦促騰訊音樂娛樂集團立即對旗下產品和業務進行整改，停止一切不正當競爭行為，並呼籲行業從業者尊重他人成果，把精力更多放在對行業服務、用戶體驗和產品創新的提高上

對此，騰訊音樂品牌公關負責人陳默在大陸社交軟體上的朋友圈中回應，「不會加入打嘴架的行列，無視事實來碰瓷（指欺騙敲詐）無助於音樂行業的發展」他說，相關證據早已留存，該發起的訴訟也早已陸續發起。

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