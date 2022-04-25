穩人民幣匯率 大陸央行下調外匯存款準備金率

面對人民幣兌美元匯率走弱，中國人民銀行（大陸央行）25日宣布，自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，由9%下調至8%。

大陸央行網站公告，為提升金融機構外匯資金運用能力，中國人民銀行決定，自2022年5月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點，即外匯存款準備金率由現行的9%下調至8%。

在此之前，由於美國聯準會的鷹派言論，美元指數突破101大關，以致人民幣兌美元中間價連續第四天下調，報6.4909，較前一日調貶313個基點，在岸價、離岸價分別一度貶破6.56、6.59關口，創逾一年以來新低。

去年底，大陸央行曾在人民幣走升的背景下，於2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，將當時的外匯存款準備金率從7%提高到9%，以致人民幣應聲走貶，如今隨著外匯流動性鬆綁，市場認為此舉有助於在短期內維持人民幣匯率穩定。