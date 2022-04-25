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擴大助企紓困 中國國務院頒20條措施救消費

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸新冠疫情嚴峻，可能進一步影響第二季的消費表現，拖累經濟成長。澎湃新聞
大陸新冠疫情嚴峻，可能進一步影響第二季的消費表現，拖累經濟成長。澎湃新聞

為降低本土疫情對內需消費的衝擊，中國大陸國務院25日頒佈《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，涉及5方面，共20條措施，包括加大助企紓困力度、發展養老和綠色消費等，盼進一步釋放消費潛力，促進消費持續恢復。

據大陸國務院頒布意見內容，開頭坦言，當前，受新冠肺炎疫情等因素影響，消費特別是接觸型消費恢復較慢，中小微企業、個體工商戶和服務業領域面臨較多困難。

因此，意見提出5方面，共20條措施，在應對疫情影響，促進消費有序恢復發展方面，提出要圍繞保市場主體、加大助企紓困力度，以及做好基本消費品保供穩價、創新消費業態和模式等。

大陸國務院指出，要深入落實扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅退稅降費政策，推動金融系統通過降低利率、減少收費等多種措施，向實體經濟讓利，同時，引導金融機構優化信貸管理，對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持。其餘還包括保就業、提供防疫補貼、用電優惠、房租減免等各層面的支持措施。

在穩定消費基本盤方面，意見提出，要積極推進實物消費提質升級、促進健康養老托育等服務消費、拓展文化和旅遊消費、大力發展綠色消費和充分挖掘縣鄉消費潛力。

增強消費發展綜合能力方面，意見提到，要推進消費平台健康持續發展、加快健全消費品流通體系、增加就業收入提高消費能力，以及合理增加公共消費。

為營造優良的消費環境，意見表示，要破除限制消費障礙壁壘、健全消費標準體系、加強消費領域執法監管以及消費者權益保護；夯實高質量發展基礎方面，意見提到，要加強財稅支持、優化金融服務、強化用地用房保障和壓實各方責任，以完善配套方案，推動意見各項任務落地見效。

據大陸國家統計局數據，2022年第1季，大陸社會消費品零售總額年增率繼續維持在3.3%，但若以單月數據來看，在上海、吉林等多地本土疫情散發下，3月份大陸社會消費品零售總額、全國服務業生產指數分別年減3.5%和0.9%，後者是2020年5月以來首次出現負成長，亦導致當月服務業商務活動指數跌破榮枯線，為46.7。

疫情 國務院

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