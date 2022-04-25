半導體關鍵性原材料 8.9噸光阻劑急運上海

東航物流旗下中國貨運航空的CK262全貨機航班，24日飛抵浦東國際機場，機上承載的物資，就包括5.4噸光刻膠（光阻劑〉，收貨方是大陸第二大晶片製造企業華虹集團。

中國民航網報導，光阻劑是晶圓和晶片製造業不可或缺的急需生產物資，這是自今年4月以來，華虹集團收到第2批光阻劑、兩批共計8.9噸。

華虹集團每月空運光阻劑需求約3000瓶左右。由於光阻劑屬於三類危險品，全程需冷鏈運輸，運輸要求非常高。

受疫情影響，目前國際航空貨運運力持續緊張，對於光阻劑這種危險品，物流鏈條上還存在危冷庫周轉率低、危化品查驗時間長等因素，企業一度苦於無法找到合適的航班將所需光刻膠運抵上海。

在上海市交通委牽線下，華虹集團4月7日與東航物流進行緊急運輸需求的遠端對接會，方案確定後，東航物流多部門聯動，配合實際承運。

4月20日中午12時，承運首批光刻膠的中貨航航班飛抵上海浦東國際機場，首批光阻劑在落地後僅5小時，就送達客戶華虹集團手中，當晚便被送抵工廠投入生產。之後又完成了4月24日的第二批運輸。

華虹集團在4月共有四批光阻劑運輸計畫，後續的兩批，承運方東航物流也已安排落實。