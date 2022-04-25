人民幣中間價連續4天下調 機構：第2季貶值壓力仍存

人民幣兌美元中間價25日報6.4909，調貶313個基點，這已是人民幣兌美元中間價連續第4天下調，創去年8月23日以來的逾8個月新低。機構認為，短期（第2季）貶值壓力仍然存在，貶值至6.6附近能夠穩住。

在岸人民幣兌美元上午開低走低，失守6.51關口，之後跌幅擴大，一度跌穿6.55關口，截至11時45分，報6.5396；上個交易日即期匯率收盤報6.4875。離岸人民幣盤中則一度逼近6.58關口，現報6.5719。

中新經緯報導，值得一提的是，25日是全面降準落地。大陸央行官網日前公告，今年4月25日，人民銀行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，釋放長期資金約人民幣5300億元，同時以利率招標方式開展了100億元逆回購操作。

中金公司分析，短期人民幣匯率的波動具有不可預測性，預計會保持較高波動；考慮到上周美元兌人民幣已經快速上漲逾1,200點，本周若繼續快速上行，或出現官方出面發表牽制人民幣快速貶值的相關言論，需留意相關風險。

興業研究報告指出，在相對基本面和跨境資金尚未出現根本性扭轉前，美元兌人民幣趨勢性升值行情將延續，但速率或有變；考慮到本輪美元指數牛市已接近尾聲，未結匯需求規模較大，人民幣調整壓力較2015到2016、2018到2019年要小。

中銀證券全球首席經濟學家、外管局國際收支司前司長管濤最新撰文指出，最近這波急跌是市場情緒的集中宣洩，表示近期人民幣匯率波動非中間價報價機制有意引導，而是離岸市場驅動。這反映外資減持境內人民幣金融資產後，在離岸市場購匯，推動離岸人民幣走弱。

他表示，人民幣匯率漲跌是市場運行的結果，而非政策追求的目標，不存在監管滿不滿意的問題。之前，大陸沒有用升值來對沖輸入性通脹，現在也不會用貶值來刺激出口。

展望後市，太平洋證券認為，短期（第2季）貶值壓力仍然存在，貶值至6.6附近能夠穩住。但是中長期看（下半年），人民幣兌美元可能重新升值，全年走出雙向波動的局勢。