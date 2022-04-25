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上交所考慮將破發指標 納主承銷商考評

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
上海證券交易所外觀。記者林宸誼／攝影
上海證券交易所外觀。記者林宸誼／攝影

新股破發現象已引起監管部門關注，上海證券交易所近期組織多家券商開會研討，並考慮將「大比例破發」等指標納入主承銷商執業質量評價等。

證券時報報導，上交所在會上強調各主承銷商應按照協會規範要求，審慎撰寫投資價值報告，充分開展投資者路演溝通工作，管理好發行人估值定價預期，合理規劃募投項目，在充分考慮市場、行業及承銷風險後，審慎確定發行價格。

報導引述參會的主承銷商人士的話指出，部分報價機構不重視投研工作，對資本市場波動、行業和公司基本面的調整缺乏甄別和預判能力，此外部分發行人及其股東對新股估值預期過高，尤其是當前的Pre-IPO市場在部分行業存在一定估值泡沫，層層傳導推高了IPO定價。

券商代表發言指出，新股破發率升高，對市場各方來說是一門「必修課」。當前新股發行來之不易的改革成果需要各方呵護，也應理解市場本身的自發調節功能。所以應保持監管定力，無需對現有詢價定價機制作大幅調整。規則一時的改變也會影響市場定價策略，避險情緒驅動下，機構的趨同性又會導致「抱團」等其他結果出現。

對於如何加強新股承銷工作，降低破發、棄購等風險，幾家券商負責人均表態，將充分履行資本市場「看門人」職責，進一步規範投資價值報告撰寫要求，審慎進行估值假設，估值結論要客觀體現公司合理價值。

資本市場 IPO

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