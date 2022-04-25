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蘋鏈緊張 南早：富士康暫停昆山兩家工廠生產

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
鴻海集團旗下富士康科技集團，位在昆山2家工廠已經暫停生產，所有員工都被限制在宿舍內。聯合報系資料照片
鴻海集團旗下富士康科技集團，位在昆山2家工廠已經暫停生產，所有員工都被限制在宿舍內。聯合報系資料照片

南華早報報導，蘋果的主要供應商，鴻海集團旗下富士康科技集團，位在昆山2家工廠已經暫停生產，所有員工都被限制在宿舍內，這使得美國科技巨頭在大陸的供應鏈帶來了進一步的壓力。

鴻海集團子公司鴻騰精密25日發布聲明，表示鴻騰FIT昆山廠區配合當地政府新冠疫情防疫工作仍暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

聲明進一步指出，由於先前已進行生產調配至備援廠區，廠區之主要產品位於海外出貨倉存貨水位尚足以支應，因此對公司業務影響有限。同步啟動園區內全員核酸檢測等防疫措施，以保障鴻騰員工的生命安全與身體建康。

據受影響工廠的兩名工人表示，自上周星期三（20日）以來，在電發和富宏兩家工廠報告了新的確診病例後，工廠已暫停營運，員工被限制在這些園區內的宿舍內。

富士康決定暫停昆山兩家工廠的營運，這對蘋果供應商來說是一個挫折，該供應商透過實施將員工限制在園區內的「閉環」系統，在全市封鎖期間設法繼續生產。

昆山市政府已限制富士康在該市的四個生產設施周圍的道路通行，園區路口已經架起綠色圍籬，身穿個人防護裝備的警察坐在路口。

昆山市22日發布疫情防控第70號通告，台企翊騰電子宿舍樓、富士康電發員工宿舍樓新增劃為封控區，仁寶數碼科技則新增劃為管控區。

昆山市19日發布第一批60家「無疫企業」名單，工業領域的日月光、富士康、緯創、滬士電、研華科技等23家入列。

擁有210 萬人口的昆山本月初開始在全市範圍內進行封鎖，以遏制Omicron 的傳播並應對上海可能的溢出效應。

天風國際分析師郭明錤12日在推特發文表示，在另外兩家台灣蘋果供應商和碩和仁寶電子停止在昆山的工廠生產後，預計該公司將幫助彌補大陸iPhone和 iPad 的供應，並表示上海和昆山完全恢復生產，可能要到4月底或5月初才能實現。

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