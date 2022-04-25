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上海新冠再增51例死亡 8天累計138人病死

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
上海新增51人死亡，圖為上海醫護人員在ICU（重症加護病房）兒科病區工作。（新華社）
上海新增51人死亡，圖為上海醫護人員在ICU（重症加護病房）兒科病區工作。（新華社）

上海新冠肺炎死者大增，上海市衛健委今早（25日）通報，過去一日死亡人數51例，累計這波疫情死亡人數已達138例。

上海通報4月24日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例2472例和無症狀感染者16983例，其中846例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，1557例確診病例和16835例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

死亡部分，24日0—24時，新增本土死亡51例。平均年齡84.2歲，80歲以上高齡老人共37位，最大年齡100歲。51位患者基礎疾病嚴重，累及多個臟器，包括急性冠脈綜合征、心力衰竭、嚴重心律失常、高血壓3級（極高危）、腦梗後遺症、糖尿病、帕金森病、阿爾茲海默症、尿毒症、惡性腫瘤等。根據連日來統計，死者大多數均未施打新冠疫苗。

總計2022年2月26日0時至2022年4月24日24時，上海累計本土確診41281例，治癒出院17041例，在院治療24102例（其中重型196例，危重型23例），死亡138例。

上海 新冠肺炎

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