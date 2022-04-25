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陸數位閱讀用戶逾5億 Z世代是主力

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

4月23日是世界讀書日。當日發布的《2021年度中國數字（數位）閱讀報告》顯示，2021年，大陸數位閱讀產業總體規模達415.7億元人民幣，增長率達18.23%，人均電子閱讀量為11.58本。

中新社報導，該報告在當日舉辦的首屆全民閱讀大會數位閱讀分論壇暨第八屆數位閱讀年會上發布。報告數據顯示，2021年大陸數位閱讀用戶規模達5.06億，增長率為2.43%。其中44.63%為19-25歲用戶，27.25%為18歲以下用戶，Z世代成為數位閱讀主力軍。

數位閱讀在大陸發展迅猛，形成多元內容題材格局。報告顯示，截至2021年底，在上架的3204.62萬部網路文學作品中，題材分布前五類分別是古言現言、玄幻奇幻、都市生活、武俠仙俠、靈異科幻。電子書集中在文學小說、人物傳記、歷史社科、教材教輔和經濟管理。

報告發現，數位閱讀用戶已養成成熟的付費習慣，2021年92.17%的用戶曾為數位閱讀付費，付費最多的閱讀形式為電子閱讀，占比60.07%。相較於有聲閱讀，用戶對於網路文學和電子閱讀付費意願更為明顯。

報告還顯示，大陸數位閱讀加速出海，2021年出海作品總量超過40萬，呈現出多地區、多語種、多題材、多類型、多模式的發展態勢，成為書寫和傳播中國故事的重要力量。

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