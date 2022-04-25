聲音經濟崛起 技術員變講書人

仔細閱讀一本書，梳理其中的知識脈絡後，再結合自己的感悟把這本書講給別人聽……乍一看，這像極了學校老師的備課教書橋段。事實上，這是時下一些大陸民眾利用聲音開拓的創業新賽道——閱讀推廣人。

新華社報導，十多年前，在瀋陽某個汽車輪轂（輪圈）廠當熱加工技術員的吳河圖沒想過，自己有一天也會被叫一聲「吳老師」。

在當時，吳河圖並不喜歡這份技術工作。「我身體裏一直流動著文藝的基因，總想搞活動，比如參加晚會當主持人，說相聲、演小品之類。」他無奈地說。

後來，吳河圖轉行去諮詢公司，機緣巧合下接觸了樊登讀書的線下活動。正是這次嘗試，改變了他的人生軌跡，讓他愛上讀書與講書。

「那個時候還年輕，還著房貸車貸，覺得讀書就是浪費時間。然後突然間有一個人說他能給你講書，我就嘗試著聽了一次，觸動很大。」吳河圖說。閱讀推廣

2016年，吳河圖辭掉手裏的工作，專心做起閱讀推廣。「推廣什麼你就得了解什麼。」他說，這倒逼他不斷閱讀，逐漸成了身邊人中的「小博士」。線下講書受眾有限，他就把講書過程錄下來，通過網路傳遞給有需要的人。他還從內容傳播者向內容創作者轉型，利用空閒時間把講書的經驗寫下來，出了一本暢銷書。

從字字入目到聲聲入耳，像吳河圖這樣的聲音創業者變得越來越多。得益於獨特的陪伴屬性和高度多樣化的適配場景，聲音正借助5G網路、智能手機等發展東風，悄然改變大陸人的生活。

大陸第十八次國民閱讀調查顯示，2020年，31.6%的大陸成年人有聽書習慣。隨著技術發展和商業模式創新，有聲書、廣播劇等網路聲音產品，正成為人們閱讀、娛樂中不可或缺的一部分。

「聽書能解放眼睛，利用碎片化時間滿足人們獲取知識的需求，這是電視等其他傳播媒體無法替代的。」天之傳媒集團董事長、愛音斯坦FM創始人解卿說。

來自艾瑞諮詢的《2021年中國網絡音頻產業研究報告》稱，2020年大陸網路音頻行業市場規模達到了人民幣123億元，預計到2023年可超過300億。業內人士表示，疫情期間，聲音特有的親近感和陪伴感，有效緩解了人們的孤獨感。